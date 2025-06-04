В Кузбассе за покушение на теракт задержали подростка
В Кузбассе подростка задержали за попытку поджога на железной дороге
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Подростка в Кузбассе задержали за покушение на теракт на объектах железной дороги, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
"Сотрудниками линейного отдела полиции задержан подросток при осуществлении им фотосъемки локомотивов, находящихся на железнодорожных путях. При себе у него имелась емкость с зажигательной жидкостью, перчатки и балаклава. Установлено, что он прибыл на станцию Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" по заданию неустановленного лица, с которым он связывался посредством Telegram, с целью совершения террористического акта - поджога локомотива для причинения имущественного ущерба, воздействия на принятие органами власти решения о прекращении участия Вооруженных сил РФ в специальной военной операции на территории Украины, а также для снижения боевой готовности вооруженных сил РФ", - сообщает ведомство.
Уточняется, что преступный умысел несовершеннолетний довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его деятельность была пресечена.
"На основании собранных материалов Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)", - сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.