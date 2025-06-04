В Йемене готовы работать на улучшением инвестиционной привлекательности
Лидер Йемена заявил, что страна готова улучшать инвестиционную привлекательность
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Мухаммед Аль-Алими
Председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Мухаммед Аль-Алими. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Йемен будет работать с Россией над улучшением своей инвестиционной привлекательности, сообщил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими.
На прошлой неделе лидер Йемена посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В предстоящий период мы будем работать с российскими друзьями над улучшением необходимой среды для привлечения инвестиций в различные сферы", - сказал Аль-Алими.
Йемен намерен работать над восстановлением товарооборота с Россией, который, по словам собеседника агентства, сократился из-за атак повстанцев-хуситов на международное судоходство в Красном море.
"В настоящее время мы стремимся улучшить торговлю между двумя странами, которая ранее достигла 400 миллионов долларов в год, но недавно снизилась", - сказал Аль-Алими.
Движение "Ансар Алла" (хуситы) контролирует примерно треть территории Йемена - большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану. Остальная часть страны находится под управлением руководящего президентского совета.
Хуситы с конца 2023 года атакуют Израиль в ответ на его операцию в секторе Газа и обстреливают суда в Красном и Аравийском морях. США, Израиль вместе с союзниками регулярно бомбит объекты хуситов в попытке заставить их прекратить военную кампанию.
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