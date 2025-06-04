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В Йемене готовы работать на улучшением инвестиционной привлекательности - РИА Новости, 04.06.2025
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05:25 04.06.2025 (обновлено: 05:30 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/yemen-2020775137.html
В Йемене готовы работать на улучшением инвестиционной привлекательности
В Йемене готовы работать на улучшением инвестиционной привлекательности - РИА Новости, 04.06.2025
В Йемене готовы работать на улучшением инвестиционной привлекательности
Йемен будет работать с Россией над улучшением своей инвестиционной привлекательности, сообщил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:25:00+03:00
2025-06-04T05:30:00+03:00
йемен
россия
в мире
рашад мухаммед аль-алими
ансар алла
владимир путин
израиль
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Йемен будет работать с Россией над улучшением своей инвестиционной привлекательности, сообщил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими.На прошлой неделе лидер Йемена посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным."В предстоящий период мы будем работать с российскими друзьями над улучшением необходимой среды для привлечения инвестиций в различные сферы", - сказал Аль-Алими.Йемен намерен работать над восстановлением товарооборота с Россией, который, по словам собеседника агентства, сократился из-за атак повстанцев-хуситов на международное судоходство в Красном море."В настоящее время мы стремимся улучшить торговлю между двумя странами, которая ранее достигла 400 миллионов долларов в год, но недавно снизилась", - сказал Аль-Алими.Движение "Ансар Алла" (хуситы) контролирует примерно треть территории Йемена - большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану. Остальная часть страны находится под управлением руководящего президентского совета.Хуситы с конца 2023 года атакуют Израиль в ответ на его операцию в секторе Газа и обстреливают суда в Красном и Аравийском морях. США, Израиль вместе с союзниками регулярно бомбит объекты хуситов в попытке заставить их прекратить военную кампанию.
https://ria.ru/20250604/yemen-2020773023.html
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йемен, россия, в мире, рашад мухаммед аль-алими, ансар алла, владимир путин, израиль
Йемен, Россия, В мире, Рашад Мухаммед Аль-Алими, Ансар Алла, Владимир Путин, Израиль
В Йемене готовы работать на улучшением инвестиционной привлекательности

Лидер Йемена заявил, что страна готова улучшать инвестиционную привлекательность

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Мухаммед Аль-Алими
Председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Мухаммед Аль-Алими - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Мухаммед Аль-Алими. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Йемен будет работать с Россией над улучшением своей инвестиционной привлекательности, сообщил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими.
На прошлой неделе лидер Йемена посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Лидер Йемена анонсировал продолжение контактов с Россией
04:07
"В предстоящий период мы будем работать с российскими друзьями над улучшением необходимой среды для привлечения инвестиций в различные сферы", - сказал Аль-Алими.
Йемен намерен работать над восстановлением товарооборота с Россией, который, по словам собеседника агентства, сократился из-за атак повстанцев-хуситов на международное судоходство в Красном море.
"В настоящее время мы стремимся улучшить торговлю между двумя странами, которая ранее достигла 400 миллионов долларов в год, но недавно снизилась", - сказал Аль-Алими.
Движение "Ансар Алла" (хуситы) контролирует примерно треть территории Йемена - большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану. Остальная часть страны находится под управлением руководящего президентского совета.
Хуситы с конца 2023 года атакуют Израиль в ответ на его операцию в секторе Газа и обстреливают суда в Красном и Аравийском морях. США, Израиль вместе с союзниками регулярно бомбит объекты хуситов в попытке заставить их прекратить военную кампанию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Йемена Шайа Мохсен аз-Зиндани во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Межгосударственные отношения России и Йемена
28 мая, 00:16
 
ЙеменРоссияВ миреРашад Мухаммед Аль-АлимиАнсар АллаВладимир ПутинИзраиль
 
 
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