https://ria.ru/20250604/yemen-2020775137.html

В Йемене готовы работать на улучшением инвестиционной привлекательности

В Йемене готовы работать на улучшением инвестиционной привлекательности - РИА Новости, 04.06.2025

В Йемене готовы работать на улучшением инвестиционной привлекательности

Йемен будет работать с Россией над улучшением своей инвестиционной привлекательности, сообщил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T05:25:00+03:00

2025-06-04T05:25:00+03:00

2025-06-04T05:30:00+03:00

йемен

россия

в мире

рашад мухаммед аль-алими

ансар алла

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Йемен будет работать с Россией над улучшением своей инвестиционной привлекательности, сообщил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими.На прошлой неделе лидер Йемена посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным."В предстоящий период мы будем работать с российскими друзьями над улучшением необходимой среды для привлечения инвестиций в различные сферы", - сказал Аль-Алими.Йемен намерен работать над восстановлением товарооборота с Россией, который, по словам собеседника агентства, сократился из-за атак повстанцев-хуситов на международное судоходство в Красном море."В настоящее время мы стремимся улучшить торговлю между двумя странами, которая ранее достигла 400 миллионов долларов в год, но недавно снизилась", - сказал Аль-Алими.Движение "Ансар Алла" (хуситы) контролирует примерно треть территории Йемена - большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану. Остальная часть страны находится под управлением руководящего президентского совета.Хуситы с конца 2023 года атакуют Израиль в ответ на его операцию в секторе Газа и обстреливают суда в Красном и Аравийском морях. США, Израиль вместе с союзниками регулярно бомбит объекты хуситов в попытке заставить их прекратить военную кампанию.

https://ria.ru/20250604/yemen-2020773023.html

https://ria.ru/20250528/dimplomatiya-2019372579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

йемен, россия, в мире, рашад мухаммед аль-алими, ансар алла, владимир путин, израиль