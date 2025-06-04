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Опрос показал, как россияне относятся к идее создания отечественной консоли

Опрос показал, как россияне относятся к идее создания отечественной консоли - РИА Новости, 04.06.2025

Опрос показал, как россияне относятся к идее создания отечественной консоли

Большинство (77%) россиян имеют опыт видеоигр, причем 44% играют в них до сих пор, 57% респондентов положительно относятся к идее создания российской игровой... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:38:00+03:00

2025-06-04T08:38:00+03:00

2025-06-04T08:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большинство (77%) россиян имеют опыт видеоигр, причем 44% играют в них до сих пор, 57% респондентов положительно относятся к идее создания российской игровой консоли, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 44% респондентов сейчас играют в видеоигры, 33% играли, но перестали, 21% россиян ответили, что никогда не играли в видеоигры. Причем мужчины (53%) чаще женщин (36%) сейчас играют в видеоигры. Кроме того, среди молодых людей в возрасте 18-24 лет играют 71%, среди россиян старше 60 лет в видеоигры играют 33%. У пятой части (20%) опрошенных есть дома игровая консоль, 12% рассказали, что в ближайшие 1-3 года планируют ее приобрести. Более четверти (27%) россиян знают или что-то слышали о разработке российской игровой консоли, 73% услышали об этом впервые. Кроме того, 57% положительно оценивают идею создания и производства отечественной игровой консоли как аналога зарубежным. По мнению 68% респондентов, российская игровая консоль должна обладать большой библиотекой видеоигр, 53% считают, что ее стоимость должна быть значительно ниже зарубежных аналогов. Среди тех, кто перестал играть в видеоигры, 51% сделали это, потому что у них пропал интерес, 49% ответили, что у них нет на это времени. Три четверти (74%) опрошенных, никогда не игравших в видеоигры, сказали, что у них нет к ним интереса. Большинство (82%) респондентов, которые когда-либо играли в видеоигры, делали это на персональном компьютере или ноутбуке, 63% - на мобильном телефоне, 27% - на планшете (можно было дать любое количество ответов). "Идея российской консоли воспринимается положительно, в том числе теми, у кого есть опыт консольного гейминга… В первую очередь потому, что она позволит не зависеть от политики зарубежных производителей как в части количества доступных устройств, так и в плане удобства покупки игр через зарубежные сервисы", - прокомментировал результаты опроса директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев. Ермолаев отметил, что сейчас мало кто верит, что идея создания отечественной консоли воплотится в реальность, поскольку в обществе доминируют стереотипы о том, что проекты такого рода для России "неподъемны, хороших специалистов у нас в стране нет, а технологии серьезно отстают". "Это главный вызов, на который сегодня необходимо ответить – показать, что мы можем не только придумывать, но и делать", - добавил он. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 21 по 23 мая 2025 года среди 1604 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250517/gosduma-2017516883.html

https://ria.ru/20250424/ogranichenie-2013206638.html

https://ria.ru/20250226/videoigry-2001617584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вциом, россия, общество