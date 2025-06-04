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ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад"
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:24:00+03:00
2025-06-04T13:24:00+03:00
2025-06-04T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, они нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Анклав", а также пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Безопасность
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад"
МО РФ: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад"