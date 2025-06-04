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ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025
ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Запорожской области
Удары нанесены в Запорожской области по складам боеприпасов, мобильным группам ВСУ и местам дислокации наёмников, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:29:00+03:00
2025-06-04T08:29:00+03:00
2025-06-04T08:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Удары нанесены в Запорожской области по складам боеприпасов, мобильным группам ВСУ и местам дислокации наёмников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Гуляйполе, Каменское, Малокатериновка – поражены склады боеприпасов и КПП. Щербаки, Новоданиловка, Чаривное – атакованы мобильные группы ВСУ. Лобковое, Малая Токмачка – удары по местам дислокации наемников", - заявил Лебедев. Он добавил, что в Новониколаевке поражена техника ВСУ на подходе к линии фронта. По словам Лебедева, по предварительным данным, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, три пункта управления и несколько единиц техники ВСУ.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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безопасность, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Запорожской области
Удары нанесены в Запорожской области по складам ВСУ, местам дислокации наемников