https://ria.ru/20250604/vsu-2020786008.html

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Запорожской области

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Запорожской области

Удары нанесены в Запорожской области по складам боеприпасов, мобильным группам ВСУ и местам дислокации наёмников, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:29:00+03:00

2025-06-04T08:29:00+03:00

2025-06-04T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Удары нанесены в Запорожской области по складам боеприпасов, мобильным группам ВСУ и местам дислокации наёмников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Гуляйполе, Каменское, Малокатериновка – поражены склады боеприпасов и КПП. Щербаки, Новоданиловка, Чаривное – атакованы мобильные группы ВСУ. Лобковое, Малая Токмачка – удары по местам дислокации наемников", - заявил Лебедев. Он добавил, что в Новониколаевке поражена техника ВСУ на подходе к линии фронта. По словам Лебедева, по предварительным данным, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, три пункта управления и несколько единиц техники ВСУ.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

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безопасность, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф