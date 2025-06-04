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Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества стран - РИА Новости, 04.06.2025
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20:49 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ushakov-2020968547.html
Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества стран
Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества стран - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества стран
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о перспективах восстановления... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:49:00+03:00
2025-06-04T20:49:00+03:00
россия
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о перспективах восстановления российско-американского сотрудничества, у которого есть огромный потенциал, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества стран

Ушаков: у восстановления сотрудничества России и США есть огромный потенциал

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о перспективах восстановления российско-американского сотрудничества, у которого есть огромный потенциал, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал", - сказал Ушаков журналистам.
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Вчера, 20:42
 
РоссияЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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