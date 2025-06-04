https://ria.ru/20250604/ushakov-2020968547.html

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества стран

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества стран - РИА Новости, 04.06.2025

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества стран

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о перспективах восстановления... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:49:00+03:00

2025-06-04T20:49:00+03:00

2025-06-04T20:49:00+03:00

россия

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о перспективах восстановления российско-американского сотрудничества, у которого есть огромный потенциал, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250604/razgovor-2020966702.html

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2025

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россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире