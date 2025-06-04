https://ria.ru/20250604/ukraina-2020897825.html

Мединский заявил Путину, что мяч находится на стороне Украины

Мединский заявил Путину, что мяч находится на стороне Украины - РИА Новости, 04.06.2025

Мединский заявил Путину, что мяч находится на стороне Украины

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил президенту РФ Владимиру Путину, что мяч после... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:51:00+03:00

2025-06-04T16:51:00+03:00

2025-06-04T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил президенту РФ Владимиру Путину, что мяч после переговоров находится на стороне Украины.На совещании Путина с правительством во вторник Мединский доложил главе государства об итогах переговоров в Стамбуле, отметив, что по всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие."По остальным вопросам мяч на их стороне", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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