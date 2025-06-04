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Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море - РИА Новости, 04.06.2025
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14:49 04.06.2025
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Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море - РИА Новости, 04.06.2025
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море, уничтожив субмарину условного... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:49:00+03:00
2025-06-04T14:49:00+03:00
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море, уничтожив субмарину условного противника, сообщила пресс-служба ТОФ. Отмечается, что "Варяг" и "Маршал Шапошников" вышли в район предполагаемого нахождения "вражеской" субмарины в Японском море. В ходе организованных поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования. Боевые расчёты "Варяга" и "Маршала Шапошникова" совместно "уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по использованию противолодочного вооружения с применением торпедного оружия и реактивно-бомбомётных установок РБУ-6000", рассказали в ТОФ. Роль неопознанной подлодки выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.
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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

"Варяг" и "Маршал Шапошников" провели противолодочные учения в Японском море

© Фото : предоставлено отделом информации Тихоокеанского флотаКрейсер Тихоокеанского флота «Варяг»
Крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : предоставлено отделом информации Тихоокеанского флота
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море, уничтожив субмарину условного противника, сообщила пресс-служба ТОФ.
Отмечается, что "Варяг" и "Маршал Шапошников" вышли в район предполагаемого нахождения "вражеской" субмарины в Японском море. В ходе организованных поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования.
Боевые расчёты "Варяга" и "Маршала Шапошникова" совместно "уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по использованию противолодочного вооружения с применением торпедного оружия и реактивно-бомбомётных установок РБУ-6000", рассказали в ТОФ.
Роль неопознанной подлодки выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
31 марта, 05:23
 
БезопасностьЯпонское мореТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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