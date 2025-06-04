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Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море - РИА Новости, 04.06.2025
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море, уничтожив субмарину условного... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:49:00+03:00
2025-06-04T14:49:00+03:00
2025-06-04T14:49:00+03:00
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море, уничтожив субмарину условного противника, сообщила пресс-служба ТОФ. Отмечается, что "Варяг" и "Маршал Шапошников" вышли в район предполагаемого нахождения "вражеской" субмарины в Японском море. В ходе организованных поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования. Боевые расчёты "Варяга" и "Маршала Шапошникова" совместно "уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по использованию противолодочного вооружения с применением торпедного оружия и реактивно-бомбомётных установок РБУ-6000", рассказали в ТОФ. Роль неопознанной подлодки выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.
https://ria.ru/20250331/strelby-2008308186.html
японское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море
"Варяг" и "Маршал Шапошников" провели противолодочные учения в Японском море