https://ria.ru/20250604/ucheniya-2020865349.html

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море - РИА Новости, 04.06.2025

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море, уничтожив субмарину условного... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:49:00+03:00

2025-06-04T14:49:00+03:00

2025-06-04T14:49:00+03:00

безопасность

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море, уничтожив субмарину условного противника, сообщила пресс-служба ТОФ. Отмечается, что "Варяг" и "Маршал Шапошников" вышли в район предполагаемого нахождения "вражеской" субмарины в Японском море. В ходе организованных поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования. Боевые расчёты "Варяга" и "Маршала Шапошникова" совместно "уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по использованию противолодочного вооружения с применением торпедного оружия и реактивно-бомбомётных установок РБУ-6000", рассказали в ТОФ. Роль неопознанной подлодки выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.

https://ria.ru/20250331/strelby-2008308186.html

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии