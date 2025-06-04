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В Москве задержали участников инцидента с блогером на Ярославском вокзале

В Москве задержали участников инцидента с блогером на Ярославском вокзале - РИА Новости, 04.06.2025

В Москве задержали участников инцидента с блогером на Ярославском вокзале

В Москве задержали участников инцидента с блогером Арегом Щепихиным на Ярославском вокзале, сообщил Telegram-канал МВД Медиа. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:26:00+03:00

2025-06-04T12:26:00+03:00

2025-06-04T19:39:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

арег щепихин

ахмед дудаев

россия

чеченская республика (чечня)

инцидент с блогером щепихиным

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Москве задержали участников инцидента с блогером Арегом Щепихиным на Ярославском вокзале, сообщил Telegram-канал МВД Медиа."Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы", — говорится в релизе.Полиция организовала проверку в отношении Щепихина, разместившего видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни.Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, возле Ярославского вокзала завершили следственные действия.Инцидент с блогеромНакануне вечером в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР.О деталях задержания блогера рассказал ранее в среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он утверждает, что МВД республики проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.По мнению главы ведомства, Щепихина могут привлечь по статьям: реабилитация нацизма; публичные призывы к экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства; изнасилование; оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), арег щепихин, ахмед дудаев, россия, чеченская республика (чечня), инцидент с блогером щепихиным