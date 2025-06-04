https://ria.ru/20250604/uchastniki-2020833248.html
В Москве задержали участников инцидента с блогером на Ярославском вокзале
В Москве задержали участников инцидента с блогером на Ярославском вокзале - РИА Новости, 04.06.2025
В Москве задержали участников инцидента с блогером на Ярославском вокзале
В Москве задержали участников инцидента с блогером Арегом Щепихиным на Ярославском вокзале, сообщил Telegram-канал МВД Медиа. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:26:00+03:00
2025-06-04T12:26:00+03:00
2025-06-04T19:39:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
арег щепихин
ахмед дудаев
россия
чеченская республика (чечня)
инцидент с блогером щепихиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818577_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_53b97f7e2ba8a336e5a5a0964b06407c.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Москве задержали участников инцидента с блогером Арегом Щепихиным на Ярославском вокзале, сообщил Telegram-канал МВД Медиа."Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы", — говорится в релизе.Полиция организовала проверку в отношении Щепихина, разместившего видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни.Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, возле Ярославского вокзала завершили следственные действия.Инцидент с блогеромНакануне вечером в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР.О деталях задержания блогера рассказал ранее в среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он утверждает, что МВД республики проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.По мнению главы ведомства, Щепихина могут привлечь по статьям: реабилитация нацизма; публичные призывы к экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства; изнасилование; оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020836069.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818577_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_e357ab4e9a6f9d5859267bdcc3a6c239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), арег щепихин, ахмед дудаев, россия, чеченская республика (чечня), инцидент с блогером щепихиным
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Арег Щепихин, Ахмед Дудаев, Россия, Чеченская республика (Чечня), Инцидент с блогером Щепихиным
В Москве задержали участников инцидента с блогером на Ярославском вокзале
Шесть участников инцидента с блогером Щепихиным на Ярославском вокзале задержаны
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
В Москве задержали участников инцидента с блогером Арегом Щепихиным на Ярославском вокзале, сообщил Telegram-канал МВД Медиа
.
"Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы", — говорится в релизе.
Полиция организовала проверку в отношении Щепихина, разместившего видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни.
Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, возле Ярославского вокзала завершили следственные действия.
Накануне вечером в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР.
О деталях задержания блогера рассказал ранее в среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
. Он утверждает, что МВД республики проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.
По мнению главы ведомства, Щепихина могут привлечь по статьям: реабилитация нацизма; публичные призывы к экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства; изнасилование; оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.