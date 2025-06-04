https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020782308.html

Мать из Канска, убившую детей топором, отправили на экспертизу

Мать из Канска, убившую детей топором, отправили на экспертизу - РИА Новости, 04.06.2025

Мать из Канска, убившую детей топором, отправили на экспертизу

Мать из Канска, убившая троих собственных детей топором, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:44:00+03:00

2025-06-04T07:44:00+03:00

2025-06-04T07:51:00+03:00

происшествия

канск

москва

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Мать из Канска, убившая троих собственных детей топором, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. П. Сербского в Москву, которая должна показать, осознавала ли женщина свои действия в момент убийства, сообщили РИА Новости в региональном СК."Сегодня фигурантка этапирована из города Красноярска в СИЗО №6 города Москвы для последующего направления на судебную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России", - сказал собеседник, уточнив, что экспертиза будет длиться один месяц.В апреле следственное управление СК РФ по региону сообщало, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать - домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора.Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.

https://ria.ru/20250603/mat-2020658640.html

https://ria.ru/20250603/mat-2020592722.html

канск

москва

красноярск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, канск, москва, следственный комитет россии (ск рф), красноярск