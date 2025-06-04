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Мать из Канска, убившую детей топором, отправили на экспертизу - РИА Новости, 04.06.2025
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07:44 04.06.2025 (обновлено: 07:51 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020782308.html
Мать из Канска, убившую детей топором, отправили на экспертизу
Мать из Канска, убившую детей топором, отправили на экспертизу - РИА Новости, 04.06.2025
Мать из Канска, убившую детей топором, отправили на экспертизу
Мать из Канска, убившая троих собственных детей топором, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:44:00+03:00
2025-06-04T07:51:00+03:00
происшествия
канск
москва
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Мать из Канска, убившая троих собственных детей топором, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. П. Сербского в Москву, которая должна показать, осознавала ли женщина свои действия в момент убийства, сообщили РИА Новости в региональном СК."Сегодня фигурантка этапирована из города Красноярска в СИЗО №6 города Москвы для последующего направления на судебную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России", - сказал собеседник, уточнив, что экспертиза будет длиться один месяц.В апреле следственное управление СК РФ по региону сообщало, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать - домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора.Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.
https://ria.ru/20250603/mat-2020658640.html
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происшествия, канск, москва, следственный комитет россии (ск рф), красноярск
Происшествия, Канск, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярск
Мать из Канска, убившую детей топором, отправили на экспертизу

Мать из Канска, убившую детей топором, отправили в Москву на экспертизу

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Мать из Канска, убившая троих собственных детей топором, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. П. Сербского в Москву, которая должна показать, осознавала ли женщина свои действия в момент убийства, сообщили РИА Новости в региональном СК.
"Сегодня фигурантка этапирована из города Красноярска в СИЗО №6 города Москвы для последующего направления на судебную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России", - сказал собеседник, уточнив, что экспертиза будет длиться один месяц.
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Мать, бросившую младенца на скамейке в Нижнем Тагиле, отправили в колонию
3 июня, 14:01
В апреле следственное управление СК РФ по региону сообщало, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать - домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора.
Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.
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