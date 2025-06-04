Мать из Канска, убившую детей топором, отправили на экспертизу
Мать из Канска, убившую детей топором, отправили в Москву на экспертизу
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Мать из Канска, убившая троих собственных детей топором, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. П. Сербского в Москву, которая должна показать, осознавала ли женщина свои действия в момент убийства, сообщили РИА Новости в региональном СК.
"Сегодня фигурантка этапирована из города Красноярска в СИЗО №6 города Москвы для последующего направления на судебную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России", - сказал собеседник, уточнив, что экспертиза будет длиться один месяц.
В апреле следственное управление СК РФ по региону сообщало, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать - домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора.
Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.