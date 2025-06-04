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СК в Приморье раскрыл дело об убийстве пенсионерки в 2010 году - РИА Новости, 04.06.2025
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02:53 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020768662.html
СК в Приморье раскрыл дело об убийстве пенсионерки в 2010 году
СК в Приморье раскрыл дело об убийстве пенсионерки в 2010 году - РИА Новости, 04.06.2025
СК в Приморье раскрыл дело об убийстве пенсионерки в 2010 году
Следователи СКР по Приморскому краю завершили расследование дела об убийстве 74-летней женщины в 2010 году во Владивостоке, обвинение предъявлено 37-летнему... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:53:00+03:00
2025-06-04T02:53:00+03:00
происшествия
приморский край
владивосток
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Следователи СКР по Приморскому краю завершили расследование дела об убийстве 74-летней женщины в 2010 году во Владивостоке, обвинение предъявлено 37-летнему местному жителю, сообщает региональное СУСК РФ. "По версии следствия, в декабре 2010 года фигурант воспользовался доверительными отношениями и пришел в гости к потерпевшей, якобы отдать денежный долг. Это был надуманный предлог, на самом деле он решил совершить убийство женщины и похитить деньги для приобретения наркотических средств. Фигурант, уличив удобный момент, ударил заранее приготовленным топориком, по голове потерпевшей. Денег в квартире не оказалось", - говорится в сообщении. Тогда, по версии СУСК, он снял с потерпевшей золотые украшения, позже продал их. После убийства 74-летней женщины фигурант был в числе подозреваемых, но предоставил алиби. Но теперь мужчина больше не стал отрицать свою вину и подробно рассказал о преступлении, отметили в СУСК. С обвиняемым проведена проверка показаний на месте преступления, где он подробно описал свои действия. "Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами дела, и оно направлено прокурору", - отмечает СУСК.
https://ria.ru/20240926/delo-1974734839.html
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происшествия, приморский край, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Приморье раскрыл дело об убийстве пенсионерки в 2010 году

Во Владивостоке завершили расследование дела об убийстве пенсионерки топором

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Следователи СКР по Приморскому краю завершили расследование дела об убийстве 74-летней женщины в 2010 году во Владивостоке, обвинение предъявлено 37-летнему местному жителю, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, в декабре 2010 года фигурант воспользовался доверительными отношениями и пришел в гости к потерпевшей, якобы отдать денежный долг. Это был надуманный предлог, на самом деле он решил совершить убийство женщины и похитить деньги для приобретения наркотических средств. Фигурант, уличив удобный момент, ударил заранее приготовленным топориком, по голове потерпевшей. Денег в квартире не оказалось", - говорится в сообщении.
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Тогда, по версии СУСК, он снял с потерпевшей золотые украшения, позже продал их.
После убийства 74-летней женщины фигурант был в числе подозреваемых, но предоставил алиби. Но теперь мужчина больше не стал отрицать свою вину и подробно рассказал о преступлении, отметили в СУСК.
С обвиняемым проведена проверка показаний на месте преступления, где он подробно описал свои действия.
"Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами дела, и оно направлено прокурору", - отмечает СУСК.
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