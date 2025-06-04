https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020768662.html

СК в Приморье раскрыл дело об убийстве пенсионерки в 2010 году

СК в Приморье раскрыл дело об убийстве пенсионерки в 2010 году - РИА Новости, 04.06.2025

СК в Приморье раскрыл дело об убийстве пенсионерки в 2010 году

Следователи СКР по Приморскому краю завершили расследование дела об убийстве 74-летней женщины в 2010 году во Владивостоке, обвинение предъявлено 37-летнему... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:53:00+03:00

2025-06-04T02:53:00+03:00

2025-06-04T02:53:00+03:00

происшествия

приморский край

владивосток

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_304:707:2687:2047_1920x0_80_0_0_88711b12abc3844cf802f6ac3c975ada.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Следователи СКР по Приморскому краю завершили расследование дела об убийстве 74-летней женщины в 2010 году во Владивостоке, обвинение предъявлено 37-летнему местному жителю, сообщает региональное СУСК РФ. "По версии следствия, в декабре 2010 года фигурант воспользовался доверительными отношениями и пришел в гости к потерпевшей, якобы отдать денежный долг. Это был надуманный предлог, на самом деле он решил совершить убийство женщины и похитить деньги для приобретения наркотических средств. Фигурант, уличив удобный момент, ударил заранее приготовленным топориком, по голове потерпевшей. Денег в квартире не оказалось", - говорится в сообщении. Тогда, по версии СУСК, он снял с потерпевшей золотые украшения, позже продал их. После убийства 74-летней женщины фигурант был в числе подозреваемых, но предоставил алиби. Но теперь мужчина больше не стал отрицать свою вину и подробно рассказал о преступлении, отметили в СУСК. С обвиняемым проведена проверка показаний на месте преступления, где он подробно описал свои действия. "Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами дела, и оно направлено прокурору", - отмечает СУСК.

https://ria.ru/20240926/delo-1974734839.html

https://ria.ru/20250526/prigovor-2019160558.html

приморский край

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)