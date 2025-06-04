https://ria.ru/20250604/turtsiya-2020771362.html

Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза

Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза - РИА Новости, 04.06.2025

Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза

Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:40:00+03:00

2025-06-04T03:40:00+03:00

2025-06-04T03:40:00+03:00

экономика

турция

россия

анкара (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_331:0:3028:1517_1920x0_80_0_0_a98fa7a69cf8fad536aab1418ca12e3e.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. В конце марта этого года Турецкий зерновой совет объявил об отмене ограничений на импорт пшеницы, которые действовали с 21 июня 2024 года. Такая мера была направлена на защиту местных производителей. Так, за апрель этого года Анкара купила у Москвы пшеницы на 90,2 миллиона долларов, максимальные с июня 2024 года. За месяц рост поставок составил полтора раза, а вот в годовом выражении они снизились на треть. Всего за первые четыре месяца этого года из России в Турцию прибыло пшеницы на 223,9 миллиона долларов, что в 2,3 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. А за весь 2024 год - 833,5 миллиона долларов. В то же время поставки российской кукурузы в Турцию опустились до минимальных с декабря 2023 года 3,3 миллиона долларов. В месячном выражении их сокращение составило четверть, а в годовом - восемь раз.

https://ria.ru/20250604/metally-2020767220.html

https://ria.ru/20250530/turtsija-2019886926.html

турция

россия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, россия, анкара (провинция)