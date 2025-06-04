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Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза - РИА Новости, 04.06.2025
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03:40 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/turtsiya-2020771362.html
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза - РИА Новости, 04.06.2025
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза
Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:40:00+03:00
2025-06-04T03:40:00+03:00
экономика
турция
россия
анкара (провинция)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. В конце марта этого года Турецкий зерновой совет объявил об отмене ограничений на импорт пшеницы, которые действовали с 21 июня 2024 года. Такая мера была направлена на защиту местных производителей. Так, за апрель этого года Анкара купила у Москвы пшеницы на 90,2 миллиона долларов, максимальные с июня 2024 года. За месяц рост поставок составил полтора раза, а вот в годовом выражении они снизились на треть. Всего за первые четыре месяца этого года из России в Турцию прибыло пшеницы на 223,9 миллиона долларов, что в 2,3 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. А за весь 2024 год - 833,5 миллиона долларов. В то же время поставки российской кукурузы в Турцию опустились до минимальных с декабря 2023 года 3,3 миллиона долларов. В месячном выражении их сокращение составило четверть, а в годовом - восемь раз.
https://ria.ru/20250604/metally-2020767220.html
https://ria.ru/20250530/turtsija-2019886926.html
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экономика, турция, россия, анкара (провинция)
Экономика, Турция, Россия, Анкара (провинция)
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза

Турция после отмены ограничений на импорт пшеницы нарастила поставки из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
В конце марта этого года Турецкий зерновой совет объявил об отмене ограничений на импорт пшеницы, которые действовали с 21 июня 2024 года. Такая мера была направлена на защиту местных производителей.
Заливщик металла - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Россия в апреле нарастила экспорт черных металлов в Турцию
02:11
Так, за апрель этого года Анкара купила у Москвы пшеницы на 90,2 миллиона долларов, максимальные с июня 2024 года. За месяц рост поставок составил полтора раза, а вот в годовом выражении они снизились на треть.
Всего за первые четыре месяца этого года из России в Турцию прибыло пшеницы на 223,9 миллиона долларов, что в 2,3 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. А за весь 2024 год - 833,5 миллиона долларов.
В то же время поставки российской кукурузы в Турцию опустились до минимальных с декабря 2023 года 3,3 миллиона долларов. В месячном выражении их сокращение составило четверть, а в годовом - восемь раз.
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