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Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.06.2025
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10:03 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/trump-2020798681.html
Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин
Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.06.2025
Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравился и будет нравиться председатель КНР Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно"... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:03:00+03:00
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в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравился и будет нравиться председатель КНР Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно" договориться. "Мне нравится председатель КНР, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень непреклонный, и с ним чрезвычайно сложно договориться", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа с Си Цзиньпином, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си для урегулирования возникших между странами торговых разногласий. -0-
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в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин

Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин, но с ним сложно договориться

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравился и будет нравиться председатель КНР Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно" договориться.
"Мне нравится председатель КНР, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень непреклонный, и с ним чрезвычайно сложно договориться", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа с Си Цзиньпином, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си для урегулирования возникших между странами торговых разногласий. -0-
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
СМИ: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после перепалки с Зеленским
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В миреКитайСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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