https://ria.ru/20250604/trump-2020798681.html

Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин

Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.06.2025

Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравился и будет нравиться председатель КНР Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно"... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:03:00+03:00

2025-06-04T10:03:00+03:00

2025-06-04T10:03:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравился и будет нравиться председатель КНР Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно" договориться. "Мне нравится председатель КНР, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень непреклонный, и с ним чрезвычайно сложно договориться", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа с Си Цзиньпином, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си для урегулирования возникших между странами торговых разногласий. -0-

https://ria.ru/20250604/tramp-2020775889.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт