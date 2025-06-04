https://ria.ru/20250604/trump-2020798681.html
Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин
Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.06.2025
Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравился и будет нравиться председатель КНР Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно"... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:03:00+03:00
2025-06-04T10:03:00+03:00
2025-06-04T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравился и будет нравиться председатель КНР Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно" договориться. "Мне нравится председатель КНР, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень непреклонный, и с ним чрезвычайно сложно договориться", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа с Си Цзиньпином, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си для урегулирования возникших между странами торговых разногласий. -0-
https://ria.ru/20250604/tramp-2020775889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин
Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин, но с ним сложно договориться