https://ria.ru/20250604/tropin-2020881400.html

Боец СВО сменит на посту вологодскую чиновницу после скандального видео

Боец СВО сменит на посту вологодскую чиновницу после скандального видео - РИА Новости, 04.06.2025

Боец СВО сменит на посту вологодскую чиновницу после скандального видео

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал участника СВО Антона Тропина на должность главы Нюксенского муниципального округа, сообщила... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:58:00+03:00

2025-06-04T15:58:00+03:00

2025-06-04T15:58:00+03:00

политика

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал участника СВО Антона Тропина на должность главы Нюксенского муниципального округа, сообщила пресс-служба губернатора региона. "Рекомендую на должность главы Нюксенского муниципального округа участника специальной военной операции, участника региональной кадровой программы "Герои Русского Севера" Антона Сергеевича Тропина. Совместными усилиями будем формировать горизонты будущего в муниципалитете. Помимо ваших высоких заслуг как участника специальной военной операции, доверяю вашему управленческому, интеллектуальному, административному опыту", – сказал на оперативном совещании в правительстве региона Филимонов. Губернатор просил поддержать кандидатуру Тропина – добровольца, разведчика, командира роты, который награжден нагрудным знаком "За отличие в службе" II степени, медалью "За участие в СВО" и медалью Суворова. Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь Юлии Шевцовой, занимавшей должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области, опубликовала в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)". Глава округа в связи с произошедшим принесла извинения и сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор. Губернатор Вологодской области сообщил, что осуждает поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа и считает высказывания девушки недопустимыми и оскорбительными. Филимонов отметил, что принял решение отправить главу Нюксенского муниципального округа в отставку. Он также посоветовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери. По словам губернатора, участие в СВО – честь и привилегия, а не наказание. Он сообщил, что на должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО.

https://ria.ru/20250520/chinovnitsa-2018111807.html

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политика, вологодская область, георгий филимонов, россия, спецоперация