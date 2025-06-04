Боец СВО сменит на посту вологодскую чиновницу после скандального видео
Боец СВО Тропин сменит главу округа под Вологдой после скандального видео дочери
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал участника СВО Антона Тропина на должность главы Нюксенского муниципального округа, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Рекомендую на должность главы Нюксенского муниципального округа участника специальной военной операции, участника региональной кадровой программы "Герои Русского Севера" Антона Сергеевича Тропина. Совместными усилиями будем формировать горизонты будущего в муниципалитете. Помимо ваших высоких заслуг как участника специальной военной операции, доверяю вашему управленческому, интеллектуальному, административному опыту", – сказал на оперативном совещании в правительстве региона Филимонов.
Губернатор просил поддержать кандидатуру Тропина – добровольца, разведчика, командира роты, который награжден нагрудным знаком "За отличие в службе" II степени, медалью "За участие в СВО" и медалью Суворова.
Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь Юлии Шевцовой, занимавшей должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области, опубликовала в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)". Глава округа в связи с произошедшим принесла извинения и сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор. Губернатор Вологодской области сообщил, что осуждает поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа и считает высказывания девушки недопустимыми и оскорбительными. Филимонов отметил, что принял решение отправить главу Нюксенского муниципального округа в отставку. Он также посоветовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери. По словам губернатора, участие в СВО – честь и привилегия, а не наказание. Он сообщил, что на должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО.