https://ria.ru/20250604/trevoga-2020765329.html

В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА

В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025

В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T01:13:00+03:00

2025-06-04T01:13:00+03:00

2025-06-04T01:13:00+03:00

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала "отбой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязанская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность