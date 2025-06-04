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На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Трампа с Путиным - РИА Новости, 04.06.2025
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20:36 04.06.2025 (обновлено: 21:19 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/tramp-2020966049.html
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Трампа с Путиным
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Трампа с Путиным - РИА Новости, 04.06.2025
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Трампа с Путиным
После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональду Трампу стоит обдумать суровое обращение к Владимиру Зеленскому, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:36:00+03:00
2025-06-04T21:19:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональду Трампу стоит обдумать суровое обращение к Владимиру Зеленскому, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Я также ожидаю от президента Трампа жестко сформулированного послания безрассудному Зеленскому", — написал он.К своей публикации аналитик прикрепил пост американского лидера с результатами телефонного разговора с российским коллегой.Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора Владимир Путин заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам России.По словам Трампа, стороны также обсудили "другие удары с обеих сторон" и ситуацию с Ираном, включая недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.
https://ria.ru/20250604/putin-2020963098.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Трампа с Путиным

Кошкович: Трамп должен направить жесткое послание Зеленскому

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональду Трампу стоит обдумать суровое обращение к Владимиру Зеленскому, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Я также ожидаю от президента Трампа жестко сформулированного послания безрассудному Зеленскому", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп
Вчера, 20:08
К своей публикации аналитик прикрепил пост американского лидера с результатами телефонного разговора с российским коллегой.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора Владимир Путин заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам России.
По словам Трампа, стороны также обсудили "другие удары с обеих сторон" и ситуацию с Ираном, включая недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трамп назвал разговор с Путиным позитивным
Вчера, 19:58
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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