https://ria.ru/20250604/tramp-2020966049.html

На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Трампа с Путиным

На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Трампа с Путиным - РИА Новости, 04.06.2025

На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Трампа с Путиным

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональду Трампу стоит обдумать суровое обращение к Владимиру Зеленскому, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:36:00+03:00

2025-06-04T20:36:00+03:00

2025-06-04T21:19:00+03:00

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональду Трампу стоит обдумать суровое обращение к Владимиру Зеленскому, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Я также ожидаю от президента Трампа жестко сформулированного послания безрассудному Зеленскому", — написал он.К своей публикации аналитик прикрепил пост американского лидера с результатами телефонного разговора с российским коллегой.Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора Владимир Путин заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам России.По словам Трампа, стороны также обсудили "другие удары с обеих сторон" и ситуацию с Ираном, включая недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

https://ria.ru/20250604/putin-2020963098.html

https://ria.ru/20250604/tramp-2020961670.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин