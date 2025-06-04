https://ria.ru/20250604/tekstil-2020797271.html

Ликсутов: столичные производители увеличили выпуск текстильных изделий

Ликсутов: столичные производители увеличили выпуск текстильных изделий - РИА Новости, 04.06.2025

Ликсутов: столичные производители увеличили выпуск текстильных изделий

Московские фабрики нарастили производство интерьерного, домашнего и других видов текстиля на 32% за первые три месяца 2025 года, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:13:00+03:00

2025-06-04T10:13:00+03:00

2025-06-04T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Московские фабрики нарастили производство интерьерного, домашнего и других видов текстиля на 32% за первые три месяца 2025 года, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает развитие легкой промышленности столицы. Сегодня в городе работает свыше 340 предприятий, на них трудоустроено примерно 11,5 тысячи человек. Компании регулярно увеличивают выпуск качественной востребованной продукции – по результатам первого квартала 2025 года московские предприятия на 32,8% нарастили производство текстильных изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем отгрузки компаний отрасли превысил 8,13 миллиарда рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).А именно, в первом квартале этого года в Москве увеличилось производство текстильных тканей на 42,9% и создали свыше 67 тысяч квадратных метров готовых тканей и свыше 43 тысяч квадратных метров тканей из синтетических и искусственных волокон."Предприятия легкой промышленности создают новые товары и удовлетворяют растущий спрос потребителей. На них производят скатерти, полотенца, пледы, постельное белье, тюли, шторы, сумки и другие изделия", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.По его словам, за первый квартал этого года московские предприятия создали много товаров: свыше пяти тысяч стеганных одеял, валиков, подушек и пуфов, более 4,6 тысячи дорожных пледов. Эти показатели доказывают быстрое развитие отрасли и ее возможности гарантировать высокое качество и разнообразие продукции для потребителей.Кроме этого, у столичных фабрик вырос в полтора раза выпуск штор и драпировочных тканей.Например, московская компания "МастерПрофи" с начала года нарастила выпуск товаров на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятие производит рулонные шторы, шторы плиссе, римские шторы и различные виды жалюзи.Столичное предприятие MOLTOMOLTO производит коллекции высококачественного столового текстиля и аксессуаров для дома из натуральных материалов с авторскими вышивками и принтами в лучших традициях семейных мануфактур. В производстве используются только натуральные ткани – смягченный лен и хлопок, что обеспечивает комфорт в использовании и долговечность изделий. В ассортименте компании: скатерти, дорожки, салфетки, плейсматы и другие предметы столового декора.Компания по производству тканевых женских сумок формата "твоя вторая сумка" Handy Bendy также увеличила выпуск. За период с января по март он вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый год предприятие создает свыше пяти тысяч единиц продукции.Генеральный директор Handy Bendy Ольга Теплякова отметила, что они уделяют особое внимание экологичности производства. На данный момент они делают изделия из ткани с влагоотталкивающей пропиткой, а в ближайшее время планируют переход на инновационный материал – ткань из переработанного пластика. Для уплотнения деталей сумок используют более экологичный, чем пластик, легко заменяемый картон.

https://ria.ru/20250521/produktsiya-2018274413.html

https://ria.ru/20250307/bagreeva-2003440027.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов