https://ria.ru/20250604/sudya-2020889051.html

Как жила Зинаида Апарина, она же Зинка-вышка - самая честная судья СССР

Как жила Зинаида Апарина, она же Зинка-вышка - самая честная судья СССР - РИА Новости, 04.06.2025

Как жила Зинаида Апарина, она же Зинка-вышка - самая честная судья СССР

"Мой приговор часто заканчивался казнью", — любила повторять Зинаида Александровна Апарина. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:47:00+03:00

2025-06-04T18:47:00+03:00

2025-06-04T18:47:00+03:00

сызрань

москва

московский городской суд

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Мой приговор часто заканчивался казнью", — любила повторять Зинаида Александровна Апарина.В преступном мире ее называли Зинкой Вышкой или Зинкой-Червонец — прозвищами, которые она заслужила благодаря своей строгой позиции. Она никогда не выносила приговоры менее чем на 10 лет лишения свободы. За время своей 47-летней карьеры судья Апарина вынесла суровые приговоры множеству убийц, бандитов, маньяков и воров.Поразительная памятьОна без страха и сомнений "ставила к стенке" известных криминальных авторитетов и не боялась возможных последствий своей работы. Ее невозможно было ни подкупить, ни запугать, и с ней нельзя было заключить какие-либо тайные соглашения. Поэтому ее имя внушало страх не только преступникам, но и нерадивым следователям прокуратуры. И обвинение, и защита знали: если в деле не было стопроцентных доказательств, дотошная судья неоднократно возвращала дело на дополнительное расследование, но никогда не выносила обвинительного приговора без полной уверенности в виновности подсудимого. А если вина была доказана, наказание было суровым, виновный получал "червонец" или "вышку" - расстрел.Память Зинаиды Александровны была поразительной — она с легкостью вспоминала события, произошедшие 60 лет назад, вплоть до мельчайших деталей. Она любила делиться своими воспоминаниями и признавалась, что еще с детства мечтала стать судьей. Как она сама говорила: "Бывало, иду мимо здания суда, а там тихо, как на кладбище. Уголовных дел-то почти не было! Никого не убивали, драка – большая редкость. О репрессиях, "тройках" и расстрелах у нас в городе даже не подозревали: никто никого не арестовывал...".Судили за воровство помидоровЗинаида Александровна Апарина родилась в небольшом городке Куйбышевской области и, как она сама говорила, поступая в юридический вуз, "живьем ни одного юриста не видела". В 1936 году, окончив школу, она блестяще сдала экзамены и поступила в институт. "Из 120 человек вчерашняя школьница – я одна", — вспоминала судья. После успешного окончания института она была готова работать в суде, даже если это означало поездку в любое место.Ее направили в Сызрань, где сразу назначили старшим судьей. "Когда я приехала, там три месяца не было судьи. Уголовные дела были сложены огромными стопками на полу аж до потолка", — говорила о начале трудового пути в советской судебной системе.Зинаида Александровна помнила свои первые дела во всех деталях. Она также вспомнила Сызранскую пересыльную тюрьму, расположенную в 9 километрах от суда, и то, как арестованных вели конвоем по 15-20 человек без наручников. "Первый в своей жизни приговор я огласила 10 августа 1940 года. Дело было "громкое" — "о краже помидоров". Юноша подбежал к овощному лотку и схватил несколько помидоров. Дала ему условно... Спрашиваю: "Ошурков, сколько их там еще?" А он: "Мне их, Зинаида Александровна, водить не переводить, а вам их судить не пересудить!"В Сызрани Зинаида вышла замуж и родила дочь. Затем началась война. "Суд не отапливался... Чернила замерзали... Приговоры приходилось писать на обратной стороне оставшихся от ремонта обоев. Но обоев не хватало – так много в военные годы выносилось приговоров. За что судила? Рабочие под спецовкой выносили хлеб с хлебозавода. На швейной фабрике, где шили обмундирование для фронта, выносили дефицитные нитки...".Первое делоВ 1944 году мужа Зинаиды Александровны перевели в Москву, в Генпрокуратуру, а ее назначили народным судьей в Сокольническом районе столицы. Там она впервые столкнулась с тяжелыми "кровавыми" делами, включая женщину, которая сожгла заживо дочь ради продуктовых карточек, и сексуального маньяка-убийцу из парка "Сокольники"."В Мосгорсуде, — рассказывала Зинаида Александровна, — я рассматривала самые резонансные дела в столице. По новому уголовному кодексу от 1960 года впервые за убийство была предусмотрена смертная казнь. Вот я и рассматривала двойные-тройные убийства. ... Это были очень сложные дела, с крайне тяжелыми последствиями. Например, "дело Шимко". Парень, крепко выпив, поехал на автомашине "ГАЗ" кататься по Садовому кольцу. Около Парка культуры снес троллейбусную остановку: 8 человек задавил насмерть, 15 — ранил. Все действия Шимко, начиная с того, что он пьяный сел за баранку, говорили о том, что он ехал убивать. Я их и квалифицировала как умышленное убийство... Никогда не забуду, как молодой парень, у которого на следующий день была назначена свадьба, положил передо мной обручальное кольцо: "Это все, что осталось от моей невесты!" Шимко я приговорила к расстрелу".Самые громкие дела попадали в руки Зинки-ВышкиОна рассматривала и одно из самых громких уголовных дел 1980 годов, известное как "милицейское дело". Процесс стал началом масштабной чистки в МВД СССР, закончившейся десятками уголовных дел и крахом карьеры министра Николая Щелокова, который 13 декабря 1984 года покончил с собой. Дело стало настолько резонирующим, что о нем сняли фильм "Убийство на "Ждановской". Но, как утверждала сама судья, "все равно всей правды так и не показали!"Двадцать шестого декабря 1980 года майор КГБ Вячеслав Афанасьев, возвращаясь с празднования дня рождения, случайно сел не в тот поезд и был задержан милиционерами на станции "Ждановская". Вместо помощи его начали избивать, а затем, понимая, что это сотрудник КГБ, инсценировали разбойное нападение и убили его. "Отвечать — так всем", — сказал майор Барышев, который приказал избавиться от Афанасьева.Афанасьев был найден прохожими и доставлен в больницу, но скончался 1 января 1981 года. Уголовное дело было засекречено, но через две недели задержали милиционеров. "Поняв, что родная система их не защитит, милиционеры начали давать показания", — отмечала Апарина.Зинаида Александровна вспоминала: "Всех их прекрасно помню. Майор Барышев — рыжеватый с залысинами, милиционеры Лобанов — собачья такая морда была у него, и Возуля — высоченный под два метра, Попов — розовощекий такой… Фактически у них было четыре трупа. Возвращавшегося со свадьбы парня они убили из-за бутылки шампанского. Во втором эпизоде хотели скрыть изнасилование и забили до смерти настаивавшего на возбуждении дела свидетеля. Третий — майор КГБ Афанасьев. Четвертое убийство сержант Лобанов совершил в одиночку. На Казанском вокзале он познакомился с ехавшим на Север мужчиной, пригласил его к себе выпить, потом убил, а труп расчленил... Когда раскрыли убийство Афанасьева, у Лобанова дома нашли вещи последнего убитого".В ходе следствия выяснилось, что в отделении на "Ждановской" десятками игнорировались заявления граждан. "Пьянка шла круглосуточно! Вся их служба была — грабить и избивать задержанных", - говорила она.Апарина приговорила Барышева, Лобанова, Рассохина и Попова к расстрелу, остальных — к длительным срокам. Эдуард Хлысталов, бывший старший следователь, отмечал, что в зале суда "просто витал дух Буквы Закона".Зинаида Александровна говорила о реакции осужденных: "Бывало, огласишь... кричат, рыдают. Но чаще ни истерик, ни обмороков". На вопрос о том, как ей было эмоционально выносить суровые наказания, она отвечала: "Преступники мне никогда не снились. После рассмотрения "мокрого дела" я ходила с мужем в театр, чтобы отвлечься".Свою трудовую деятельность Апарина закончила в 1987 году, ушла из Мосгорсуда и скончалась в 83 года. Незадолго до смерти она сказала: "Я и сейчас рассмотрела бы любое из нынешних скандальных дел, если бы они были честно и профессионально расследованы. Но в этом я почему-то сомневаюсь...".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сызрань, москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф