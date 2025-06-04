https://ria.ru/20250604/sudno-2020778406.html

Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг"

Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг" - РИА Новости, 04.06.2025

Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг"

Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара в Японском море на рыболовецком судне "Айсберг", которое следовало из Приморья в Южную Корею, сообщает... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:31:00+03:00

2025-06-04T06:31:00+03:00

2025-06-04T06:31:00+03:00

происшествия

японское море

южная корея

пусан

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара в Японском море на рыболовецком судне "Айсберг", которое следовало из Приморья в Южную Корею, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал. Источник сообщил агентству, что предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения. По предварительными данным, пожар не тушили, добавил источник. "Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания", - говорится в сообщении. Прокуратура также отмечает, что пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы.

https://ria.ru/20250310/britanija-2004144490.html

https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html

японское море

южная корея

пусан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, японское море, южная корея, пусан, дальневосточная транспортная прокуратура