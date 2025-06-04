https://ria.ru/20250604/sudno-2020778406.html
Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг"
Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг" - РИА Новости, 04.06.2025
Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг"
Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара в Японском море на рыболовецком судне "Айсберг", которое следовало из Приморья в Южную Корею, сообщает... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:31:00+03:00
2025-06-04T06:31:00+03:00
2025-06-04T06:31:00+03:00
происшествия
японское море
южная корея
пусан
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара в Японском море на рыболовецком судне "Айсберг", которое следовало из Приморья в Южную Корею, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал. Источник сообщил агентству, что предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения. По предварительными данным, пожар не тушили, добавил источник. "Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания", - говорится в сообщении. Прокуратура также отмечает, что пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы.
https://ria.ru/20250310/britanija-2004144490.html
https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, японское море, южная корея, пусан, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Японское море, Южная Корея, Пусан, Дальневосточная транспортная прокуратура
Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг"
Прокуратура начала проверку после пожара на судне Айсберг в Японском море