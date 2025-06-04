https://ria.ru/20250604/stoyanoglo-2020851358.html

Стояногло: ограничение статуса Гагаузии приведет к эскалации конфликта

Стояногло: ограничение статуса Гагаузии приведет к эскалации конфликта - РИА Новости, 04.06.2025

Стояногло: ограничение статуса Гагаузии приведет к эскалации конфликта

Ограничение правового статуса Гагаузской автономии в составе Молдавии приведет лишь к новому витку конфликта, заявил экс-генпрокурор, бывший кандидат в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:44:00+03:00

2025-06-04T13:44:00+03:00

2025-06-04T13:45:00+03:00

гагаузия

молдавия

кишинев

александр стояногло

майя санду

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981746982_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_68b4b6a88c661037a67a60992bd5903a.jpg

КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Ограничение правового статуса Гагаузской автономии в составе Молдавии приведет лишь к новому витку конфликта, заявил экс-генпрокурор, бывший кандидат в президенты республики, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло. "Соблюдение закона о правовом статусе Гагаузии - обязанность обеих сторон. Что выиграет Республика Молдова, ограничив его применение? Очевидно - лишь новый виток конфликта. Хочу напомнить: принятие этого закона и мирное урегулирование конфликта были признаны на международном уровне как редкий прецедент - политическое решения внутренней проблемы - без крови и насилия", - написал в своем Telegram-канале Стояногло. Экс-генпрокурор обратил внимание на еще один момент, который касается другого региона Молдавии - Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В Молдове до сих пор остается один нерешенный конфликт – в Приднестровье. И без полноценной реализации закона о статусе Гагаузии, без готовности центра делегировать полномочия и выстраивать устойчивый диалог с регионами и автономиями невозможно говорить ни о подлинной независимости, ни о стабильном развитии, ни о достойной жизни для граждан", - подчеркнул Стояногло. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло - кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.

https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741173.html

https://ria.ru/20250527/gagauziya-2019251454.html

гагаузия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, молдавия, кишинев, александр стояногло, майя санду, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире