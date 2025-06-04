Стояногло: ограничение статуса Гагаузии приведет к эскалации конфликта
Молдавский политик Стояногло: ограничение статуса Гагаузии обострит конфликт
Алекcандр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Ограничение правового статуса Гагаузской автономии в составе Молдавии приведет лишь к новому витку конфликта, заявил экс-генпрокурор, бывший кандидат в президенты республики, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
"Соблюдение закона о правовом статусе Гагаузии - обязанность обеих сторон. Что выиграет Республика Молдова, ограничив его применение? Очевидно - лишь новый виток конфликта. Хочу напомнить: принятие этого закона и мирное урегулирование конфликта были признаны на международном уровне как редкий прецедент - политическое решения внутренней проблемы - без крови и насилия", - написал в своем Telegram-канале Стояногло.
Экс-генпрокурор обратил внимание на еще один момент, который касается другого региона Молдавии - Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В Молдове до сих пор остается один нерешенный конфликт – в Приднестровье. И без полноценной реализации закона о статусе Гагаузии, без готовности центра делегировать полномочия и выстраивать устойчивый диалог с регионами и автономиями невозможно говорить ни о подлинной независимости, ни о стабильном развитии, ни о достойной жизни для граждан", - подчеркнул Стояногло.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло - кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.
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