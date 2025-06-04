Рейтинг@Mail.ru
Стояногло: ограничение статуса Гагаузии приведет к эскалации конфликта - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 04.06.2025 (обновлено: 13:45 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/stoyanoglo-2020851358.html
Стояногло: ограничение статуса Гагаузии приведет к эскалации конфликта
Стояногло: ограничение статуса Гагаузии приведет к эскалации конфликта - РИА Новости, 04.06.2025
Стояногло: ограничение статуса Гагаузии приведет к эскалации конфликта
Ограничение правового статуса Гагаузской автономии в составе Молдавии приведет лишь к новому витку конфликта, заявил экс-генпрокурор, бывший кандидат в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:44:00+03:00
2025-06-04T13:45:00+03:00
гагаузия
молдавия
кишинев
александр стояногло
майя санду
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981746982_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_68b4b6a88c661037a67a60992bd5903a.jpg
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Ограничение правового статуса Гагаузской автономии в составе Молдавии приведет лишь к новому витку конфликта, заявил экс-генпрокурор, бывший кандидат в президенты республики, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло. "Соблюдение закона о правовом статусе Гагаузии - обязанность обеих сторон. Что выиграет Республика Молдова, ограничив его применение? Очевидно - лишь новый виток конфликта. Хочу напомнить: принятие этого закона и мирное урегулирование конфликта были признаны на международном уровне как редкий прецедент - политическое решения внутренней проблемы - без крови и насилия", - написал в своем Telegram-канале Стояногло. Экс-генпрокурор обратил внимание на еще один момент, который касается другого региона Молдавии - Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В Молдове до сих пор остается один нерешенный конфликт – в Приднестровье. И без полноценной реализации закона о статусе Гагаузии, без готовности центра делегировать полномочия и выстраивать устойчивый диалог с регионами и автономиями невозможно говорить ни о подлинной независимости, ни о стабильном развитии, ни о достойной жизни для граждан", - подчеркнул Стояногло. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло - кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.
https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741173.html
https://ria.ru/20250527/gagauziya-2019251454.html
гагаузия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981746982_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_4ddc1ef2bc79ca3a18b9bb159510b0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гагаузия, молдавия, кишинев, александр стояногло, майя санду, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Александр Стояногло, Майя Санду, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Стояногло: ограничение статуса Гагаузии приведет к эскалации конфликта

Молдавский политик Стояногло: ограничение статуса Гагаузии обострит конфликт

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкАлекcандр Стояногло
Алекcандр Стояногло - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Алекcандр Стояногло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Ограничение правового статуса Гагаузской автономии в составе Молдавии приведет лишь к новому витку конфликта, заявил экс-генпрокурор, бывший кандидат в президенты республики, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
"Соблюдение закона о правовом статусе Гагаузии - обязанность обеих сторон. Что выиграет Республика Молдова, ограничив его применение? Очевидно - лишь новый виток конфликта. Хочу напомнить: принятие этого закона и мирное урегулирование конфликта были признаны на международном уровне как редкий прецедент - политическое решения внутренней проблемы - без крови и насилия", - написал в своем Telegram-канале Стояногло.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Санду разрушает Молдавию ради Румынии, заявил советник главы Гагаузии
3 июня, 20:03
Экс-генпрокурор обратил внимание на еще один момент, который касается другого региона Молдавии - Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В Молдове до сих пор остается один нерешенный конфликт – в Приднестровье. И без полноценной реализации закона о статусе Гагаузии, без готовности центра делегировать полномочия и выстраивать устойчивый диалог с регионами и автономиями невозможно говорить ни о подлинной независимости, ни о стабильном развитии, ни о достойной жизни для граждан", - подчеркнул Стояногло.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло - кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Посол России в Кишиневе оценил ситуацию с Гагаузией
27 мая, 07:30
 
ГагаузияМолдавияКишиневАлександр СтояноглоМайя СандуЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала