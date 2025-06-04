https://ria.ru/20250604/stavropole-2020940789.html

Губернатор Ставрополья поручил расширить меры поддержки семеноводства

Губернатор Ставрополья поручил расширить меры поддержки семеноводства - РИА Новости, 04.06.2025

Губернатор Ставрополья поручил расширить меры поддержки семеноводства

В Ставропольском крае по инициативе губернатора Владимира Владимирова вводятся новые механизмы государственной поддержки сельхозпредприятий, занимающихся... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:25:00+03:00

2025-06-04T18:25:00+03:00

2025-06-04T18:25:00+03:00

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Ставропольском крае по инициативе губернатора Владимира Владимирова вводятся новые механизмы государственной поддержки сельхозпредприятий, занимающихся выращиванием и использованием семян отечественной селекции, сообщает пресс-служба регионального правительства. В том числе за счет госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства". Одна из новых мер – господдержка отечественного семеноводства сахарной свеклы. По инициативе Владимирова, агропредприятия, которые используют семена сахарной свеклы, получат субсидии на возмещение части затрат на приобретение отечественного посадочного материала. Компенсация составит 70% от стоимости семян. Первые выплаты будут произведены в июле. "Принимаемые на краевом уровне меры должны ускорить развитие семеноводства в нашем крае. Через несколько месяцев начнем закладку урожая 2026 года. Доля отечественных и ставропольских семян в нем должна стать еще выше", — приводит пресс-служба слова губернатора. Ранее ведомство указывало, что в рамках Кавказского инвестиционного форума Владимиров подписал соглашение о сотрудничестве с компанией, производящей безалкогольные напитки. Документ предусматривает создание в течение пяти лет на территории Невинномысска современного высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску безалкогольных напитков мощностью более 600 миллионов единиц продукции в год.

https://ria.ru/20250522/stavropole-2018485784.html

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ставропольский край

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ставропольский край, владимир владимиров