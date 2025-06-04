https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020948805.html

Спецоперация, 4 июня: ВС России освободили Кондратовку и Редкодуб

Спецоперация, 4 июня: ВС России освободили Кондратовку и Редкодуб - РИА Новости, 04.06.2025

Спецоперация, 4 июня: ВС России освободили Кондратовку и Редкодуб

Российские войска в результате решительных наступательных действий освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:45:00+03:00

2025-06-04T18:45:00+03:00

2025-06-04T18:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские войска в результате решительных наступательных действий освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР, сообщает Минобороны РФ. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО до 1475 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Как сообщили в Минобороны РФ, расчет ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по позиции ЗРК IRIS-T ВСУ иностранного производства в районе населенного пункта Желобок Днепропетровской области, уничтожены радиолокационная станция и пусковая установка зенитного ракетного комплекса, кабина боевого управления и два автомобиля сопровождения. Заявления Пескова На рассмотрение проектов меморандумов России и Украины потребуется время, после этого будут согласованы сроки следующего раунда переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Кроме того, Песков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что взрыв у Крымского моста был, отметив, что повреждений нет. Он также заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские объекты. При этом пресс-секретарь главы государства сообщил, что Кремль рассмотрит предложение о награждении водителей, которые пытались предотвратить атаку дронов, если такое предложение поступит. Ранее в Telegram-канале администрации города Усть-Кут сообщалось, что в Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения Артем Тимофеев. Минобороны РФ 1 июня сообщало, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Мединский заявил, что Киев на переговорах подтвердил свои позиции Помощник президента России Владимир Мединский во время доклада главе государства сообщил, что Украина на переговорах в Турции в целом подтвердила свои позиции. По его словам, Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия. Кроме того, Мединский заявил, что Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня. Россия готова в ближайшее время передать Киеву тела украинских военных, сообщил также Мединский. Помощник президента РФ отметил, что рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский, и "мяч находится на стороне Украины". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что считает ошибкой отказ Зеленского от пауз для сбора погибших и других гуманитарных предложений России, отметив, что важно не поддаваться на провокации, нацеленные на срыв переговоров. Киев раздосадован результатами второго раунда в Стамбуле Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес российской делегации. Вместе с тем Захарова заявила, что реакция укронацистов на атаки, направленные на российские железные дороги, была предсказуемой, она выразилась в чудовищном злорадстве, это подчеркивает человеконенавистническую сущность Киева. Она также отметила, что террористы действовали по указанию режима Зеленского и "руководствовались своей извращённой логикой, спланировали всё так, чтобы под их удары попали мирные граждане. Сотни мирных граждан, в том числе дети". В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Кроме того, по словам Захаровой, Киевский режим соврал о двадцати тысячах похищенных детей и за все годы военных действий не смог предоставить никаких вещественных доказательств, подтвердивших бы эти цифры, Россия вывозит детей в безопасные места, делает всё для воссоединения с семьями. Она уточнила, что Россия спасает детей, вывозя их из зон обстрелов в безопасные места. По словам представителя МИД РФ, этот процесс "по-настоящему успешно идет". Согласно данным, предоставленным уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, 101 несовершеннолетний из 81 семьи воссоединились со своими родителями или кровными родственниками на Украине или в третьих странах, в Россию же с Украины вернулись 22 ребенка из 15 семей. Официальный представитель МИД РФ также заявила в ходе брифинга, что процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время. Киев может получить еще оружие Первое дальнобойное оружие в виде крылатых ракет Taurus, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по ПВО и сподвигнуть коллег по НАТО к тому, чтобы те поделились с Украиной системами Patriot. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. По его словам, таким образом Украина сможет в полной мере защитить себя, в том числе против военных целей за пределами своей территории. Мерц назвал это "новой формой военно-промышленного сотрудничества" между ФРГ и Украиной, имеющей большой потенциал.

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