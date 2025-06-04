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Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:59 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020783119.html
Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА
Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025
Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА
Ударами в Харькове поражены цех по сборке БПЛА, склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:59:00+03:00
2025-06-04T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Ударами в Харькове поражены цех по сборке БПЛА, склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьков, о прилётах в ночь на 4 июня... Развалили цех по сборке БПЛА, вместе со складом. Интересный нюанс: вывозили продукцию раз в три дня, прилет случился, когда склад был забит под завязку. Уничтожено оборудование и собранные модели. Есть попадание в ПВД", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
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харьков, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА

Ударами в Харькове поражены цех по сборке БПЛА и пункт дислокации ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Ударами в Харькове поражены цех по сборке БПЛА, склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков, о прилётах в ночь на 4 июня... Развалили цех по сборке БПЛА, вместе со складом. Интересный нюанс: вывозили продукцию раз в три дня, прилет случился, когда склад был забит под завязку. Уничтожено оборудование и собранные модели. Есть попадание в ПВД", - заявил Лебедев.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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