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Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА
Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025
Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА
Ударами в Харькове поражены цех по сборке БПЛА, склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:59:00+03:00
2025-06-04T07:59:00+03:00
2025-06-04T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Ударами в Харькове поражены цех по сборке БПЛА, склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьков, о прилётах в ночь на 4 июня... Развалили цех по сборке БПЛА, вместе со складом. Интересный нюанс: вывозили продукцию раз в три дня, прилет случился, когда склад был забит под завязку. Уничтожено оборудование и собранные модели. Есть попадание в ПВД", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА
Ударами в Харькове поражены цех по сборке БПЛА и пункт дислокации ВСУ