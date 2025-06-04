https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020783119.html

Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА

Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025

Подполье сообщило об ударе по цеху по сборке БПЛА

Ударами в Харькове поражены цех по сборке БПЛА, склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:59:00+03:00

2025-06-04T07:59:00+03:00

2025-06-04T07:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Ударами в Харькове поражены цех по сборке БПЛА, склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьков, о прилётах в ночь на 4 июня... Развалили цех по сборке БПЛА, вместе со складом. Интересный нюанс: вывозили продукцию раз в три дня, прилет случился, когда склад был забит под завязку. Уничтожено оборудование и собранные модели. Есть попадание в ПВД", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьков, сергей лебедев, безопасность