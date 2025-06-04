https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020774212.html

Тульские десантники ежедневно уничтожают технику и личный состав ВСУ

Тульские десантники ежедневно уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025

Тульские десантники ежедневно уничтожают технику и личный состав ВСУ

Операторы ударных БПЛА тульских десантников ежедневно уничтожают десятки единиц техники и личный состав ВСУ в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T05:14:00+03:00

2025-06-04T05:14:00+03:00

2025-06-04T05:14:00+03:00

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА тульских десантников ежедневно уничтожают десятки единиц техники и личный состав ВСУ в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, и квадрокоптеров со сбросами Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ежедневно уничтожают десятки единиц боевой и специальной техники, а также личный состав ВСУ в Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что своими действиями операторы БПЛА выбивают артиллерию и танки украинских формирований, препятствуя ведению ими контрбатарейной борьбы, нарушают их логистику, не давая снабжать боеприпасами и материальными средствами передовые подразделения, а также срывая их ротацию на линии боевого соприкосновения. "Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов на оптиволоконном управлении и квадрокоптеров со сбросами, были выведены из строя и уничтожены замаскированный в лесопосадке танк, пикап и автомобиль ВСУ на дороге. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась, а операторы квадрокоптеров меткими сбросами ВОГ уничтожили пехоту, пытавшуюся бежать вглубь Сумской области, оставив свои позиции", - дополнили в Минобороны. Уточняется, что за весь период СВО на счету операторов ударных беспилотников тульских десантников сотни единиц уничтоженной боевой и специальной техники противника, артиллерийских систем и украинских военных.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность