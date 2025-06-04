https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020772373.html

ВСУ попытались снять российский флаг в Троицком в ДНР и понесли потери

ВСУ попытались снять российский флаг в Троицком в ДНР и понесли потери - РИА Новости, 04.06.2025

ВСУ попытались снять российский флаг в Троицком в ДНР и понесли потери

Группа украинских военных попыталась снять российский флаг в освобожденном Троицком в ДНР, но не получилось – военнослужащие РФ уничтожили часть боевиков ВСУ,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:52:00+03:00

2025-06-04T03:52:00+03:00

2025-06-04T03:52:00+03:00

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Группа украинских военных попыталась снять российский флаг в освобожденном Троицком в ДНР, но не получилось – военнослужащие РФ уничтожили часть боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового отделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Сергей Талалаев. Минобороны России 8 мая сообщило об освобождении группировкой "Центр" населенного пункта Троицкое в ДНР до начала перемирия, объявленного в дни празднования 80-летия Великой Победы. "Проведя зачистку построек, наши ребята установили флаг Российской Федерации в центральной части поселка. Мы взяли его (поселок – ред.) под контроль. На утро приехал пикап, высадились четыре бойца. Мы их наблюдали, подпустили, и, как только они попытались залезть и снять наш флаг, по ним был открыт огонь. Были уничтожены двое из четырех участников этой группы, двое успели скрыться на автомобиле", - сказал Талалаев. По его словам, после отражения атаки ВСУ, российские штурмовики продолжили зачистку населенного пункта. "Чтобы там, где подняли российский флаг, он не спускался никогда", - добавил он.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность