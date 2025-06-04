https://ria.ru/20250604/sovfed-2020762960.html

Совфед заслушает главу Минспорта

Совфед заслушает главу Минспорта - РИА Новости, 04.06.2025

Совфед заслушает главу Минспорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв на пленарном заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" расскажет сенаторам о реализации госполитики в сфере... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T00:29:00+03:00

2025-06-04T00:29:00+03:00

2025-06-04T00:29:00+03:00

россия

сомали

таиланд

михаил дегтярев

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв на пленарном заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" расскажет сенаторам о реализации госполитики в сфере физической культуры и спорта для достижения национальных целей развития РФ. В начале заседания палаты состоится выступление председателя Сената Федерального парламента Сомали Абди Хаши Абдуллахи. Затем будет рассмотрен вопрос о назначении судьи КС Людмилы Жарковой на должность зампредседателя Конституционного Суда РФ. В повестке заседания – закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче", а также закон о ратификации Договора с Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Сенаторы РФ рассмотрят изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в части клеветы без отягчающих обстоятельств, в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Документ, в частности, устанавливает ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Также будут рассмотрены поправки в Трудовой кодекс о защите работников от необоснованного депремирования, в Жилищный кодекс об усилении контроля собственников за работой управляющих организаций в многоквартирных домах (МКД). Речь идет о предоставлении гражданам обязательной отчетности о проделанной работе лицами, осуществляющими деятельность по управлению МКД. Кроме того, в повестке – законы о совершенствовании регулирования рынка биодобавок, о биометрии при совершении сделок с недвижимостью, о защите должников от неправомерных действий со стороны взыскателей просроченной задолженности, об усилении контроля за перевозкой грузов. Еще один закон - о проведении эксперимента по легализации гостевых домов. Документом предлагается провести в ряде регионов России эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила через год дать право российским регионам самим принимать решения по использованию гостевых домов.

https://rsport.ria.ru/20241119/svischev--1984607476.html

https://rsport.ria.ru/20250526/degtjarev-2019107602.html

https://rsport.ria.ru/20250603/dyumin-2020656303.html

россия

сомали

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сомали, таиланд, михаил дегтярев, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика