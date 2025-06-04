https://ria.ru/20250604/sotrudnichestvo-2020882122.html

"Северсталь", "Мобиус" и "Доброта Севера" будут сотрудничать в сфере музеев

"Северсталь", "Мобиус" и "Доброта Севера" будут сотрудничать в сфере музеев - РИА Новости, 04.06.2025

"Северсталь", "Мобиус" и "Доброта Севера" будут сотрудничать в сфере музеев

"Северсталь", "Мобиус Технологии" и благотворительный фонд "Доброта Севера" будут совместно развивать цифровизацию музеев в 12 регионах России, компании... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:03:00+03:00

2025-06-04T16:03:00+03:00

2025-06-04T16:03:00+03:00

сергей дунаев

ципр-2025

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. "Северсталь", "Мобиус Технологии" и благотворительный фонд "Доброта Севера" будут совместно развивать цифровизацию музеев в 12 регионах России, компании подписали соответствующее соглашение в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Это первый опыт сотрудничества промышленной компании, IT-интегратора и благотворительной организации на российском рынке. Партнеры будут разрабатывать и реализовывать образовательные программы и мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности сотрудников музея. Также компании поддержат корпоративные волонтерские программы по сохранению музеев и будут оказывать безвозмездную экспертную консультационную помощь по вопросам цифровизации. "Мобиус Технологии" возьмет на себя подготовку аналитических материалов о ходе реализации проекта, достигнутых результатах, успешных кейсах и трендах цифровой трансформации в области культуры. "Цифровизация музеев крайне важна для сохранения культурного наследия в цифровую эпоху. Она позволяет музеям расширять аудиторию через онлайн-экспозиции и инклюзивные форматы экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья, улучшать туристическую привлекательность и внедрять интерактивные форматы взаимодействия", — прокомментировал директор по информационным технологиям "Северстали", гендиректор "Северсталь-инфоком" Сергей Дунаев.

https://ria.ru/20250604/sberbank-2020880283.html

https://ria.ru/20250604/grigorenko-2020839832.html

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сергей дунаев, ципр-2025, экономика