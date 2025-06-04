"Северсталь", "Мобиус" и "Доброта Севера" будут сотрудничать в сфере музеев
"Северсталь", "Мобиус", "Доброта Севера" будут развивать цифровизацию музеев
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. "Северсталь", "Мобиус Технологии" и благотворительный фонд "Доброта Севера" будут совместно развивать цифровизацию музеев в 12 регионах России, компании подписали соответствующее соглашение в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Это первый опыт сотрудничества промышленной компании, IT-интегратора и благотворительной организации на российском рынке. Партнеры будут разрабатывать и реализовывать образовательные программы и мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности сотрудников музея.
Также компании поддержат корпоративные волонтерские программы по сохранению музеев и будут оказывать безвозмездную экспертную консультационную помощь по вопросам цифровизации. "Мобиус Технологии" возьмет на себя подготовку аналитических материалов о ходе реализации проекта, достигнутых результатах, успешных кейсах и трендах цифровой трансформации в области культуры.
"Цифровизация музеев крайне важна для сохранения культурного наследия в цифровую эпоху. Она позволяет музеям расширять аудиторию через онлайн-экспозиции и инклюзивные форматы экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья, улучшать туристическую привлекательность и внедрять интерактивные форматы взаимодействия", — прокомментировал директор по информационным технологиям "Северстали", гендиректор "Северсталь-инфоком" Сергей Дунаев.