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"Согаз" наградил клиники России за положительные отзывы клиентов - РИА Новости, 04.06.2025
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12:57 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/sogaz-2020834625.html
"Согаз" наградил клиники России за положительные отзывы клиентов
"Согаз" наградил клиники России за положительные отзывы клиентов - РИА Новости, 04.06.2025
"Согаз" наградил клиники России за положительные отзывы клиентов
"Согаз" наградил 255 медицинских учреждений в России знаком "Клиника 2024 года" за положительные отзывы, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:57:00+03:00
2025-06-04T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. "Согаз" наградил 255 медицинских учреждений в России знаком "Клиника 2024 года" за положительные отзывы, сообщает пресс-служба компании.Данное звание присвоено на основе оценок и отзывов, застрахованных по ДМС на платформе мобильного приложения "СОГАЗ — здоровье и страхование" за 2024 год.Поставить оценку клинике может каждый застрахованный после посещения лечебного учреждения по ДМС. В рейтинге учитывается удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи и сервисом лечебного учреждения, готовность рекомендовать клинику, а также количество проголосовавших. Все отзывы и оценки отображаются при просмотре клиник в мобильном приложении и личном кабинете.Отличительный знак "Клиника года" получили 255 медицинских учреждений, которые имеют высокий балл (4,7 и выше) по отзывам пользователей приложения за 2024 год, а также низкий процент (менее 0,1%) обоснованных жалоб от клиентов. Полный список клиник и методология присвоения рейтинга доступны на сайте "Согаза".Всего "Согаз" сотрудничает более чем с 8,5 тысячи клиник и лабораторий по всей стране, о которых застрахованные оставили более 75 тысяч отзывов за прошлый год."Мы стремимся обеспечивать лучший сервис для наших клиентов и ожидаем такого же подхода от партнеров. Наиболее объективную оценку качества медицинских услуг может дать только застрахованный, который обращается в клинику за помощью, поэтому наш рейтинг основан исключительно на мнении реальных людей и их клиентском опыте. Поэтому нам особенно приятно отметить лечебные учреждения, которые нравятся нашим застрахованным", — приводит пресс-служба слова исполнительного директора "Согаза" Марии Берловой.
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россия, согаз
Россия, Согаз
"Согаз" наградил клиники России за положительные отзывы клиентов

"Согаз" наградил 255 медицинских учреждений в России за положительные отзывы

© Фото : АО "СОГАЗ"Страховая компания "Согаз"
Страховая компания Согаз - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : АО "СОГАЗ"
Страховая компания "Согаз". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. "Согаз" наградил 255 медицинских учреждений в России знаком "Клиника 2024 года" за положительные отзывы, сообщает пресс-служба компании.
Данное звание присвоено на основе оценок и отзывов, застрахованных по ДМС на платформе мобильного приложения "СОГАЗ — здоровье и страхование" за 2024 год.
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Поставить оценку клинике может каждый застрахованный после посещения лечебного учреждения по ДМС. В рейтинге учитывается удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи и сервисом лечебного учреждения, готовность рекомендовать клинику, а также количество проголосовавших. Все отзывы и оценки отображаются при просмотре клиник в мобильном приложении и личном кабинете.
Отличительный знак "Клиника года" получили 255 медицинских учреждений, которые имеют высокий балл (4,7 и выше) по отзывам пользователей приложения за 2024 год, а также низкий процент (менее 0,1%) обоснованных жалоб от клиентов. Полный список клиник и методология присвоения рейтинга доступны на сайте "Согаза".
Всего "Согаз" сотрудничает более чем с 8,5 тысячи клиник и лабораторий по всей стране, о которых застрахованные оставили более 75 тысяч отзывов за прошлый год.
"Мы стремимся обеспечивать лучший сервис для наших клиентов и ожидаем такого же подхода от партнеров. Наиболее объективную оценку качества медицинских услуг может дать только застрахованный, который обращается в клинику за помощью, поэтому наш рейтинг основан исключительно на мнении реальных людей и их клиентском опыте. Поэтому нам особенно приятно отметить лечебные учреждения, которые нравятся нашим застрахованным", — приводит пресс-служба слова исполнительного директора "Согаза" Марии Берловой.
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