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Собянин: свыше 300 тыс человек посетили неделю предпринимательства в Москве - РИА Новости, 04.06.2025
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Твой бизнес
 
13:42 04.06.2025 (обновлено: 13:50 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sobyanin-2020850699.html
Собянин: свыше 300 тыс человек посетили неделю предпринимательства в Москве
Собянин: свыше 300 тыс человек посетили неделю предпринимательства в Москве - РИА Новости, 04.06.2025
Собянин: свыше 300 тыс человек посетили неделю предпринимательства в Москве
Завершилась Московская неделя предпринимательства, она собрала больше 300 тысяч человек, были проведены 23 мероприятия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:42:00+03:00
2025-06-04T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Завершилась Московская неделя предпринимательства, она собрала больше 300 тысяч человек, были проведены 23 мероприятия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Больше 300 тысяч человек и 23 мероприятия: завершилась Московская неделя предпринимательства. Событие объединило предпринимателей, экспертов, дизайнеров, технологов на четырёх ключевых площадках: Болотная площадь, "Лужники", Сколково, Манеж", - написал Собянин. Он отметил, что в Московской недели интерьера и дизайна приняли участие 1220 российских и зарубежных компаний. Это в три раза больше, чем в первом сезоне в 2022 году. Мероприятие посетили свыше 84 тысяч гостей. На Дне предпринимательства 122 спикера провели больше 58 сессий. Посетителей было свыше 5 тысяч. Крупнейшая стартап-конференция Startup Village в Сколково собрала свыше 16 тысяч участников из 43 стран мира. В городской акции "День без турникетов" участвовало свыше 2,3 тысячи человек.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , сергей собянин, москва
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Сергей Собянин, Москва
Собянин: свыше 300 тыс человек посетили неделю предпринимательства в Москве

Собянин: Московская неделя предпринимательства собрала более 300 тысяч человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Завершилась Московская неделя предпринимательства, она собрала больше 300 тысяч человек, были проведены 23 мероприятия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Больше 300 тысяч человек и 23 мероприятия: завершилась Московская неделя предпринимательства. Событие объединило предпринимателей, экспертов, дизайнеров, технологов на четырёх ключевых площадках: Болотная площадь, "Лужники", Сколково, Манеж", - написал Собянин.
Он отметил, что в Московской недели интерьера и дизайна приняли участие 1220 российских и зарубежных компаний. Это в три раза больше, чем в первом сезоне в 2022 году. Мероприятие посетили свыше 84 тысяч гостей. На Дне предпринимательства 122 спикера провели больше 58 сессий. Посетителей было свыше 5 тысяч. Крупнейшая стартап-конференция Startup Village в Сколково собрала свыше 16 тысяч участников из 43 стран мира. В городской акции "День без турникетов" участвовало свыше 2,3 тысячи человек.
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