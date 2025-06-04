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"Росэлекторника" представил цифровую систему управления для предприятий - РИА Новости, 04.06.2025
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07:11 04.06.2025 (обновлено: 10:56 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sistema-2020811809.html
"Росэлекторника" представил цифровую систему управления для предприятий
"Росэлекторника" представил цифровую систему управления для предприятий - РИА Новости, 04.06.2025
"Росэлекторника" представил цифровую систему управления для предприятий
Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил разработанную АО "НПП "Исток" имени Шокина" цифровую систему управления инструментами на предприятиях РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:11:00+03:00
2025-06-04T10:56:00+03:00
экономика
технологии
россия
ростех
российская электроника
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил разработанную АО "НПП "Исток" имени Шокина" цифровую систему управления инструментами на предприятиях TDM.Istok для оптимизации производственных процессов в промышленности как на предприятиях серийной металлообработки, так и в высокотехнологичных отраслях, сообщили РИА Новости в компании. Инновационное программное обеспечение TDM.Istok – "Управление инструментом и оснасткой" было впервые показано "Росэл" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России – 2025". "Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" презентовал инновационное программное решение TDM.Istok – "Управление инструментом и оснасткой", разработанное АО "НПП "Исток" имени Шокина". Система предназначена для оптимизации рабочих процессов как на предприятиях серийной металлообработки, так и в высокотехнологичных отраслях", - заявили в "Росэл". Как там отметили, разработка уже проходит опытную эксплуатацию на ряде предприятий. В ближайшее время система будет доработана с учётом обратной связи от промышленности и предложена к масштабному внедрению на базе предприятий, входящих в контур "Ростех". "Эффективное управление инструментом и оснасткой напрямую влияет на ритмичность производства и качество выпускаемой продукции. Система TDM.Istok позволяет контролировать весь жизненный цикл инструмента – от закупки и перемещения в цеху до учета его наработки на оборудовании с помощью IIoT.Istok, контроля износа, ремонта и списания. Все это дает возможность снизить простои, исключить избыточные запасы и обеспечить готовность производства к выполнению плана. Наше решение даёт предприятиям ощутимый эффект сокращения затрат и обеспечивает повышение производительности", – подчеркнул директор по цифровой трансформации "НПП "Исток" имени Шокина" Виталий Александров. По словам разработчика, продукт интегрирован с промышленным маркетплейсом TKMP.Istok, который позволяет подбирать и сравнивать инструменты по техническим параметрам. "Благодаря новому решению появилась возможность отправлять запросы на закупку, разработку или ремонт, а также напрямую взаимодействовать с российскими производителями и поставщиками – все в одном окне", - добавили в "Росэлектронике".
https://ria.ru/20250602/rostekh-2020557548.html
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экономика, технологии, россия, ростех, российская электроника
Экономика, Технологии, Россия, Ростех, Российская электроника
"Росэлекторника" представил цифровую систему управления для предприятий

"Росэлекторника" представил цифровую систему управления инструментами TDM.Istok

© Фото : RostecСтенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании Росэлектроника - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Rostec
Стенд компании "Росэлектроника". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил разработанную АО "НПП "Исток" имени Шокина" цифровую систему управления инструментами на предприятиях TDM.Istok для оптимизации производственных процессов в промышленности как на предприятиях серийной металлообработки, так и в высокотехнологичных отраслях, сообщили РИА Новости в компании.
Инновационное программное обеспечение TDM.Istok – "Управление инструментом и оснасткой" было впервые показано "Росэл" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России – 2025".
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"Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" презентовал инновационное программное решение TDM.Istok – "Управление инструментом и оснасткой", разработанное АО "НПП "Исток" имени Шокина". Система предназначена для оптимизации рабочих процессов как на предприятиях серийной металлообработки, так и в высокотехнологичных отраслях", - заявили в "Росэл".
Как там отметили, разработка уже проходит опытную эксплуатацию на ряде предприятий. В ближайшее время система будет доработана с учётом обратной связи от промышленности и предложена к масштабному внедрению на базе предприятий, входящих в контур "Ростех".
"Эффективное управление инструментом и оснасткой напрямую влияет на ритмичность производства и качество выпускаемой продукции. Система TDM.Istok позволяет контролировать весь жизненный цикл инструмента – от закупки и перемещения в цеху до учета его наработки на оборудовании с помощью IIoT.Istok, контроля износа, ремонта и списания. Все это дает возможность снизить простои, исключить избыточные запасы и обеспечить готовность производства к выполнению плана. Наше решение даёт предприятиям ощутимый эффект сокращения затрат и обеспечивает повышение производительности", – подчеркнул директор по цифровой трансформации "НПП "Исток" имени Шокина" Виталий Александров.
По словам разработчика, продукт интегрирован с промышленным маркетплейсом TKMP.Istok, который позволяет подбирать и сравнивать инструменты по техническим параметрам.
"Благодаря новому решению появилась возможность отправлять запросы на закупку, разработку или ремонт, а также напрямую взаимодействовать с российскими производителями и поставщиками – все в одном окне", - добавили в "Росэлектронике".
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