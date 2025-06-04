Рейтинг@Mail.ru
Верховная рада приняла в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 04.06.2025 (обновлено: 11:45 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sdelka-2020819444.html
Верховная рада приняла в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс
Верховная рада приняла в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс - РИА Новости, 04.06.2025
Верховная рада приняла в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс
Парламент Украины в среду принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, сообщила депутат... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:37:00+03:00
2025-06-04T11:45:00+03:00
украина
верховная рада украины
в мире
киев
ирина геращенко
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Парламент Украины в среду принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, сообщила депутат Ирина Геращенко."Триста девять депутатов в целом приняли изменения в бюджетный кодекс Украины относительно реализации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.Она напомнила, что цель соглашения – направлять 50% согласованного с Украиной дохода от использования определенных природных ресурсов в специальный фонд госбюджета, откуда средства перечисляются в фонд.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
https://ria.ru/20250507/medvedchuk-2015509240.html
https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014573426.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b81d76019cd0864ece3bf2b23b7eafe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, верховная рада украины, в мире, киев, ирина геращенко, сша
Украина, Верховная Рада Украины, В мире, Киев, Ирина Геращенко, США
Верховная рада приняла в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс

Рада приняла изменения в бюджетный кодекс для реализации сделки по недрам с США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Парламент Украины в среду принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, сообщила депутат Ирина Геращенко.
"Триста девять депутатов в целом приняли изменения в бюджетный кодекс Украины относительно реализации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Карьер в Кировограде - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Медведчук: Зеленский объявил Украину колонией сделкой с США по недрам
7 мая, 12:36
Она напомнила, что цель соглашения – направлять 50% согласованного с Украиной дохода от использования определенных природных ресурсов в специальный фонд госбюджета, откуда средства перечисляются в фонд.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Пушков назвал соглашение США и Украины по недрам шагом к колонизации
1 мая, 15:29
 
УкраинаВерховная Рада УкраиныВ миреКиевИрина ГеращенкоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала