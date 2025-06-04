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Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии - РИА Новости, 04.06.2025
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15:54 04.06.2025 (обновлено: 16:05 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sberbank-2020880283.html
Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии
Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии - РИА Новости, 04.06.2025
Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии
Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии, которую планирует сделать доступной для всего рынка, говорится в пресс-релизе банка. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:54:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
экономика
технологии
сбербанк россии
ципр-2025
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии, которую планирует сделать доступной для всего рынка, говорится в пресс-релизе банка. "Недавно Сбер представил профессиональному сообществу нашу внутреннюю методику оценки инвестиций в AI. Разные отрасли имеют свою специфику, поэтому сейчас мы совершенствуем нашу методологию, чтобы компании различных секторов экономики смогли воспользоваться передовым опытом Сбера. Планируем, что в ближайшее время поделимся нашей методикой с другими участниками рынка", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правления Сбербанка Тараса Скворцова на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). В пресс-релизе отмечается, что подавляющая часть инвестиций Сбербанка идёт в IT. Цифровизация - неотъемлемая часть стратегического развития, а цифровая трансформация обеспечивает развитие промышленных компаний, повышает эффективность процессов, устойчивость и конкурентоспособность бизнеса, говорится в релизе. Скворцов также отметил, что у Сбербанка накоплен значительный опыт в цифровой трансформации, однако оценка эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта, особенно в области генеративного ИИ – новый, серьёзный вызов для всего рынка.
https://ria.ru/20250603/sberbank-2020668161.html
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экономика, технологии, сбербанк россии, ципр-2025
Экономика, Технологии, Сбербанк России, ЦИПР-2025
Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии

Сбербанк разрабатывает общедоступную методику оценки инвестиций в AI-технологии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии, которую планирует сделать доступной для всего рынка, говорится в пресс-релизе банка.
"Недавно Сбер представил профессиональному сообществу нашу внутреннюю методику оценки инвестиций в AI. Разные отрасли имеют свою специфику, поэтому сейчас мы совершенствуем нашу методологию, чтобы компании различных секторов экономики смогли воспользоваться передовым опытом Сбера. Планируем, что в ближайшее время поделимся нашей методикой с другими участниками рынка", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правления Сбербанка Тараса Скворцова на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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В пресс-релизе отмечается, что подавляющая часть инвестиций Сбербанка идёт в IT. Цифровизация - неотъемлемая часть стратегического развития, а цифровая трансформация обеспечивает развитие промышленных компаний, повышает эффективность процессов, устойчивость и конкурентоспособность бизнеса, говорится в релизе.
Скворцов также отметил, что у Сбербанка накоплен значительный опыт в цифровой трансформации, однако оценка эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта, особенно в области генеративного ИИ – новый, серьёзный вызов для всего рынка.
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