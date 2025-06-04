https://ria.ru/20250604/sberbank-2020880283.html

Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии

Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии - РИА Новости, 04.06.2025

Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии

Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии, которую планирует сделать доступной для всего рынка, говорится в пресс-релизе банка. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:54:00+03:00

2025-06-04T15:54:00+03:00

2025-06-04T16:05:00+03:00

экономика

технологии

сбербанк россии

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии, которую планирует сделать доступной для всего рынка, говорится в пресс-релизе банка. "Недавно Сбер представил профессиональному сообществу нашу внутреннюю методику оценки инвестиций в AI. Разные отрасли имеют свою специфику, поэтому сейчас мы совершенствуем нашу методологию, чтобы компании различных секторов экономики смогли воспользоваться передовым опытом Сбера. Планируем, что в ближайшее время поделимся нашей методикой с другими участниками рынка", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правления Сбербанка Тараса Скворцова на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). В пресс-релизе отмечается, что подавляющая часть инвестиций Сбербанка идёт в IT. Цифровизация - неотъемлемая часть стратегического развития, а цифровая трансформация обеспечивает развитие промышленных компаний, повышает эффективность процессов, устойчивость и конкурентоспособность бизнеса, говорится в релизе. Скворцов также отметил, что у Сбербанка накоплен значительный опыт в цифровой трансформации, однако оценка эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта, особенно в области генеративного ИИ – новый, серьёзный вызов для всего рынка.

https://ria.ru/20250603/sberbank-2020668161.html

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экономика, технологии, сбербанк россии, ципр-2025