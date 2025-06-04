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Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова - РИА Новости, 04.06.2025
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11:42 04.06.2025 (обновлено: 13:00 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sakharova-2020820481.html
Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова
Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова - РИА Новости, 04.06.2025
Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова
Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 51 года, говорится в ее Telegram-канале от имени родных. РИА Новости, 04.06.2025
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мурманская областная дума
совет федерации рф
мурманская область
общество
вячеслав тимченко
донецк
татьяна сахарова
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МУРМАНСК/МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 51 года, говорится в ее Telegram-канале от имени родных."С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова", — указано в публикации.Семья сенатора уточнила, что она ушла из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. О дате и месте прощания сообщат позднее.Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил РИА Новости эту информацию.Сахарова родилась 16 июня 1973 года в Донецке. В 1995-м окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".С октября 2021-го Сахарова была сенатором от законодательной власти Мурманской области. Она занимала пост заместителя главы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
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мурманская областная дума, совет федерации рф, мурманская область, общество, вячеслав тимченко, донецк, татьяна сахарова
Мурманская областная Дума, Совет Федерации РФ, Мурманская область, Общество, Вячеслав Тимченко, Донецк, Татьяна Сахарова
Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла на 52-м году жизни

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТатьяна Сахарова
Татьяна Сахарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Татьяна Сахарова. Архивное фото
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МУРМАНСК/МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 51 года, говорится в ее Telegram-канале от имени родных.
"С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова", — указано в публикации.
Семья сенатора уточнила, что она ушла из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. О дате и месте прощания сообщат позднее.
Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил РИА Новости эту информацию.
Сахарова родилась 16 июня 1973 года в Донецке. В 1995-м окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".
С октября 2021-го Сахарова была сенатором от законодательной власти Мурманской области. Она занимала пост заместителя главы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
 
Мурманская областная ДумаСовет Федерации РФМурманская областьОбществоВячеслав ТимченкоДонецкТатьяна Сахарова
 
 
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