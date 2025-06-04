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Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова - РИА Новости, 04.06.2025

Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 51 года, говорится в ее Telegram-канале от имени родных. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:42:00+03:00

2025-06-04T11:42:00+03:00

2025-06-04T13:00:00+03:00

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МУРМАНСК/МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 51 года, говорится в ее Telegram-канале от имени родных."С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова", — указано в публикации.Семья сенатора уточнила, что она ушла из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. О дате и месте прощания сообщат позднее.Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил РИА Новости эту информацию.Сахарова родилась 16 июня 1973 года в Донецке. В 1995-м окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".С октября 2021-го Сахарова была сенатором от законодательной власти Мурманской области. Она занимала пост заместителя главы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

мурманская область

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мурманская областная дума, совет федерации рф, мурманская область, общество, вячеслав тимченко, донецк, татьяна сахарова