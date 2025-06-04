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Первые итоги работы образовательных комплексов подвели в Рыбинске

Первые итоги работы образовательных комплексов подвели в Рыбинске - РИА Новости, 04.06.2025

Первые итоги работы образовательных комплексов подвели в Рыбинске

Первые итоги работы образовательных комплексов подвели в Рыбинске Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:01:00+03:00

2025-06-04T23:01:00+03:00

2025-06-04T23:01:00+03:00

ярославская область

рыбинск

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Первые итоги работы образовательных комплексов подвели в Рыбинске Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным областного правительства, образовательные комплексы "Флагман" и "Импульс" в Рыбинске начали работу с декабря прошлого года. Каждое учреждение включает несколько школ и детских садов, которые сохраняют самостоятельность, учебную базу, количество мест для детей и педагогический коллектив. "Цель создания комплексов – объединение сил и средств учреждений для улучшения образовательного процесса и повышения заработной платы. Также открылись новые возможности и для взаимодействия между учреждениями внутри комплексов. Благодаря совместным творческим инициативам педагогов проводятся новые мероприятия для воспитанников детских садов и учащихся начальной школы", - цитирует пресс-служба министра образования региона Ирину Лободу. В образовательные комплексы закуплено оборудование для реализации образовательных программ, а также для обеспечения обслуживания зданий. Административный персонал, сокращение которого произошло в рамках объединения, трудоустроен. Заработная плата младших воспитателей и обслуживающего персонала выросла на 45-60%: с 20-22 до 45-50 тысяч рублей в среднем, отмечают в правительстве региона. "Когда создавался комплекс, мы переживали. Но, отработав полгода, видим, что рабочий процесс проходит в том же режиме. Количество обязанностей не увеличилось. Каждый воспитатель остался со своей группой", – рассказала младший воспитатель центра развития ребенка №99 образовательного комплекса "Импульс" Ирина Цветкова. Как отметила Лобода, объединение образовательных учреждений привело к позитивным переменам: коллективы других школ и детских садов положительно оценивают перспективы объединения и обращаются с предложениями включить их в действующие или организовать новые образовательные комплексы.

рыбинск

ярославская область

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рыбинск, ярославская область