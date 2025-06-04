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Руденя и Васильев посетили детский лагерь в Тверской области

Руденя и Васильев посетили детский лагерь в Тверской области - РИА Новости, 04.06.2025

Руденя и Васильев посетили детский лагерь в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Госдумы Владимир Васильев посетили детский оздоровительно-образовательный лагерь "Спутник", там для более 190 РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:49:00+03:00

2025-06-04T16:49:00+03:00

2025-06-04T16:49:00+03:00

тверская область

россия

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Госдумы Владимир Васильев посетили детский оздоровительно-образовательный лагерь "Спутник", там для более 190 детей и подростков началась первая смена, сообщает пресс-служба облправительства. Руденя и Васильев осмотрели новые модульные корпуса. Они были установлены в конце 2024 года по федеральной программе, которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Две быстровозводимые конструкции рассчитаны на проживание 98 детей. В каждой из них оборудованы комнаты для пребывания от двух до пяти ребят, комнаты для вожатых, веранда, санитарные комнаты, созданы условия для детей с особенностями здоровья. Предусмотрены помещения, где отряды могут собираться, проводить мероприятия. Также Руденя и Васильев осмотрели пищеблок и столовую, которые были капитально отремонтированы в этом году. В 2025 году в детском лагере установили игровую и спортивную площадки, тренажеры, новую мебель. Во время посещения лагеря гости пообщались с детьми. Также глава региона дал ряд указаний, касающихся благоустройства территории детского лагеря. "Благодаря федеральной поддержке, с участием средств областного и муниципального бюджетов, идет модернизация инфраструктуры, которая сегодня требует современного формата. При этом мы стараемся сохранить атмосферу летних лагерей, чтобы во время отдыха дети находились в гармонии с природой. Важно, что дети в каждом отряде находят общие интересы, общаются, обмениваются контактами. У них очень насыщенная программа. Все вожатые – профессиональные педагоги и студенты колледжей, которые прошли специальную подготовку", – отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба. Среди приоритетных направлений летней активности детей и подростков при подготовке к кампании 2025 года губернатор обозначил профориентационные мероприятия. В первую патриотическую смену "Служу Отечеству" в лагере "Спутник" ребят ждет большое количество конкурсов и других событий. В частности, запланированы встречи с различными гостями – представителями общественных, молодежных объединений, мероприятия, посвященные культурному наследию региона. Всего в профильных сменах "Движения Первых", посвященных Году защитника Отечества, в рамках первой летней смены примут участие свыше 3,2 тысячи человек, задействованы 19 учреждений летнего отдыха Тверской области.

https://ria.ru/20250603/verkhnevolzhe-2020723283.html

https://ria.ru/20250603/rudenya-2020667726.html

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россия, игорь руденя, тверская область