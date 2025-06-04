https://ria.ru/20250604/rospotrebnadzor-2020943192.html

Роспотребнадзор начал расследование из-за кори в Академии внешней торговли

Роспотребнадзор начал расследование из-за кори в Академии внешней торговли - РИА Новости, 04.06.2025

Роспотребнадзор начал расследование из-за кори в Академии внешней торговли

Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за кори во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:33:00+03:00

2025-06-04T18:33:00+03:00

2025-06-04T21:57:00+03:00

здоровье - общество

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

всероссийская академия внешней торговли

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_5d3c592adf4b44ac9b4923391d6c979e.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за кори во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, сообщается на сайте ведомства. "Третьего июня в связи с регистрацией случая кори у студента международно-правового факультета Всероссийской академии внешней торговли министерства экономического развития Российской Федерации (ВАВТ) специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении. Отмечается, что в адрес ВАВТ направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса обучающихся и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, а также о проведении иммунизации против кори по эпидемическим показаниям. "Определен круг контактных лиц, проводится профилактическая работа. Администрацией ВАВТ принято решение о переводе на дистанционный режим студентов, обучающихся в корпусе по адресу: город Москва, Воробьевское шоссе дом 6а. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в ВАВТ находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250531/rospotrebnadzor-2020168589.html

https://ria.ru/20250521/koshki-2018230424.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), всероссийская академия внешней торговли