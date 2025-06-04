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Роспотребнадзор начал расследование из-за кори в Академии внешней торговли - РИА Новости, 04.06.2025
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18:33 04.06.2025 (обновлено: 21:57 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/rospotrebnadzor-2020943192.html
Роспотребнадзор начал расследование из-за кори в Академии внешней торговли
Роспотребнадзор начал расследование из-за кори в Академии внешней торговли - РИА Новости, 04.06.2025
Роспотребнадзор начал расследование из-за кори в Академии внешней торговли
Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за кори во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:33:00+03:00
2025-06-04T21:57:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
всероссийская академия внешней торговли
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за кори во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, сообщается на сайте ведомства. "Третьего июня в связи с регистрацией случая кори у студента международно-правового факультета Всероссийской академии внешней торговли министерства экономического развития Российской Федерации (ВАВТ) специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении. Отмечается, что в адрес ВАВТ направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса обучающихся и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, а также о проведении иммунизации против кори по эпидемическим показаниям. "Определен круг контактных лиц, проводится профилактическая работа. Администрацией ВАВТ принято решение о переводе на дистанционный режим студентов, обучающихся в корпусе по адресу: город Москва, Воробьевское шоссе дом 6а. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в ВАВТ находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250531/rospotrebnadzor-2020168589.html
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здоровье - общество, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), всероссийская академия внешней торговли
Здоровье - Общество, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Всероссийская академия внешней торговли
Роспотребнадзор начал расследование из-за кори в Академии внешней торговли

Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за кори в Академии внешней торговли

© Depositphotos.com / katerynakonВирус кори
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Depositphotos.com / katerynakon
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за кори во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, сообщается на сайте ведомства.
"Третьего июня в связи с регистрацией случая кори у студента международно-правового факультета Всероссийской академии внешней торговли министерства экономического развития Российской Федерации (ВАВТ) специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в адрес ВАВТ направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса обучающихся и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, а также о проведении иммунизации против кори по эпидемическим показаниям.
"Определен круг контактных лиц, проводится профилактическая работа. Администрацией ВАВТ принято решение о переводе на дистанционный режим студентов, обучающихся в корпусе по адресу: город Москва, Воробьевское шоссе дом 6а. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в ВАВТ находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - уточняется в сообщении.
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