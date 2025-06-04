https://ria.ru/20250604/rets-2020887842.html

РЭЦ рассказал российским экспортерам о стандартах соусов в Марокко

РЭЦ рассказал российским экспортерам о стандартах соусов в Марокко - РИА Новости, 04.06.2025

РЭЦ рассказал российским экспортерам о стандартах соусов в Марокко

Два важных нормативных акта, имеющих значение для российских экспортеров, регулирующих качество, безопасность, а также состав соусов, разрешенных к продаже на... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:32:00+03:00

2025-06-04T16:32:00+03:00

2025-06-04T16:32:00+03:00

экономика

россия

марокко

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020889302_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_046f322b890fa344ee57fbae79ac8414.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Два важных нормативных акта, имеющих значение для российских экспортеров, регулирующих качество, безопасность, а также состав соусов, разрешенных к продаже на внутреннем рынке, вступают в силу в Марокко с 1 сентября 2025 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Как отметили в аналитическом центре Российского экспортного центра, отечественным производителям, планирующим экспортировать продукцию в Марокко, важно внимательно изучить новые требования и убедиться, что их товары соответствуют обновленной регуляторике. Благодаря оказываемой со стороны РЭЦ поддержке отечественные компании смогут успешно адаптироваться к новым условиям и чувствовать себя уверенно на перспективном африканском рынке", - говорится в сообщении.Декрет правительства Королевства Марокко от 3 октября 2024 года № 2-24-394 базируется на положениях международного Кодекса Алиментариус (или "Продовольственного кодекса") и устанавливает общие правила производства, упаковки и маркировки соусов. В документе четко определено понятие "соусов", выделены две основные категории — эмульгированные и неэмульгированные, а также прописано, что на рынок Марокко допускаются только те соусы, наименования которых либо утверждены соответствующим государственным органом, ответственным за сельское хозяйство, либо содержатся в Кодексе Алиментариус при условии соблюдения всех установленных характеристик.Помимо этого, 11 февраля 2025 года был подписан приказ Министра сельского хозяйства, морского рыболовства, развития сельских районов, водных ресурсов и лесного хозяйства № 356.25. В этом документе подробно прописаны требования к наименованиям и характеристикам различных видов соусов, предназначенных для реализации на рынке Марокко. Для каждого типа продукции — будь то майонез, салатный соус, различные виды горчицы, кетчуп, томатный или соевый соус — описан процесс приготовления, перечень разрешенных ингредиентов и основные параметры: содержание сухого вещества, жира, яичного белка, азота, муки из злаков, кислотность. Особое внимание уделено содержанию этанола: он может использоваться в качестве вкусоароматического носителя или образовываться в процессе ферментации. Его допустимый уровень в любом соусе не должен превышать 0,5% от объема.Для удобства российских экспортеров бесплатный информационно-аналитический портал "Барьеры и требования рынков" РЭЦ предлагает подробную информацию о новых требованиях, предъявляемых к соусам в Марокко, а также оригиналы нормативных документов. Все материалы доступны на соответствующих страницах портала, а также на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250604/rets-2020831662.html

https://ria.ru/20250603/predstavitelstvo--2020603156.html

россия

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, марокко, российский экспортный центр (рэц)