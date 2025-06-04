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РЭЦ рассказал российским экспортерам о стандартах соусов в Марокко - РИА Новости, 04.06.2025
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16:32 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/rets-2020887842.html
РЭЦ рассказал российским экспортерам о стандартах соусов в Марокко
РЭЦ рассказал российским экспортерам о стандартах соусов в Марокко - РИА Новости, 04.06.2025
РЭЦ рассказал российским экспортерам о стандартах соусов в Марокко
Два важных нормативных акта, имеющих значение для российских экспортеров, регулирующих качество, безопасность, а также состав соусов, разрешенных к продаже на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:32:00+03:00
2025-06-04T16:32:00+03:00
экономика
россия
марокко
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Два важных нормативных акта, имеющих значение для российских экспортеров, регулирующих качество, безопасность, а также состав соусов, разрешенных к продаже на внутреннем рынке, вступают в силу в Марокко с 1 сентября 2025 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Как отметили в аналитическом центре Российского экспортного центра, отечественным производителям, планирующим экспортировать продукцию в Марокко, важно внимательно изучить новые требования и убедиться, что их товары соответствуют обновленной регуляторике. Благодаря оказываемой со стороны РЭЦ поддержке отечественные компании смогут успешно адаптироваться к новым условиям и чувствовать себя уверенно на перспективном африканском рынке", - говорится в сообщении.Декрет правительства Королевства Марокко от 3 октября 2024 года № 2-24-394 базируется на положениях международного Кодекса Алиментариус (или "Продовольственного кодекса") и устанавливает общие правила производства, упаковки и маркировки соусов. В документе четко определено понятие "соусов", выделены две основные категории — эмульгированные и неэмульгированные, а также прописано, что на рынок Марокко допускаются только те соусы, наименования которых либо утверждены соответствующим государственным органом, ответственным за сельское хозяйство, либо содержатся в Кодексе Алиментариус при условии соблюдения всех установленных характеристик.Помимо этого, 11 февраля 2025 года был подписан приказ Министра сельского хозяйства, морского рыболовства, развития сельских районов, водных ресурсов и лесного хозяйства № 356.25. В этом документе подробно прописаны требования к наименованиям и характеристикам различных видов соусов, предназначенных для реализации на рынке Марокко. Для каждого типа продукции — будь то майонез, салатный соус, различные виды горчицы, кетчуп, томатный или соевый соус — описан процесс приготовления, перечень разрешенных ингредиентов и основные параметры: содержание сухого вещества, жира, яичного белка, азота, муки из злаков, кислотность. Особое внимание уделено содержанию этанола: он может использоваться в качестве вкусоароматического носителя или образовываться в процессе ферментации. Его допустимый уровень в любом соусе не должен превышать 0,5% от объема.Для удобства российских экспортеров бесплатный информационно-аналитический портал "Барьеры и требования рынков" РЭЦ предлагает подробную информацию о новых требованиях, предъявляемых к соусам в Марокко, а также оригиналы нормативных документов. Все материалы доступны на соответствующих страницах портала, а также на цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250604/rets-2020831662.html
https://ria.ru/20250603/predstavitelstvo--2020603156.html
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РИА Новости
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экономика, россия, марокко, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Марокко, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ рассказал российским экспортерам о стандартах соусов в Марокко

РЭЦ рассказал российским экспортерам о новых стандартах соусов в Марокко

© Getty Images / Yana Margulis RubinМарокканский соус
Марокканский соус - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Getty Images / Yana Margulis Rubin
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Два важных нормативных акта, имеющих значение для российских экспортеров, регулирующих качество, безопасность, а также состав соусов, разрешенных к продаже на внутреннем рынке, вступают в силу в Марокко с 1 сентября 2025 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Как отметили в аналитическом центре Российского экспортного центра, отечественным производителям, планирующим экспортировать продукцию в Марокко, важно внимательно изучить новые требования и убедиться, что их товары соответствуют обновленной регуляторике. Благодаря оказываемой со стороны РЭЦ поддержке отечественные компании смогут успешно адаптироваться к новым условиям и чувствовать себя уверенно на перспективном африканском рынке", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
РЭЦ выделил перспективные для экспорта ниши на фоне кризиса в Европе
Вчера, 12:20
Декрет правительства Королевства Марокко от 3 октября 2024 года № 2-24-394 базируется на положениях международного Кодекса Алиментариус (или "Продовольственного кодекса") и устанавливает общие правила производства, упаковки и маркировки соусов. В документе четко определено понятие "соусов", выделены две основные категории — эмульгированные и неэмульгированные, а также прописано, что на рынок Марокко допускаются только те соусы, наименования которых либо утверждены соответствующим государственным органом, ответственным за сельское хозяйство, либо содержатся в Кодексе Алиментариус при условии соблюдения всех установленных характеристик.
Помимо этого, 11 февраля 2025 года был подписан приказ Министра сельского хозяйства, морского рыболовства, развития сельских районов, водных ресурсов и лесного хозяйства № 356.25. В этом документе подробно прописаны требования к наименованиям и характеристикам различных видов соусов, предназначенных для реализации на рынке Марокко. Для каждого типа продукции — будь то майонез, салатный соус, различные виды горчицы, кетчуп, томатный или соевый соус — описан процесс приготовления, перечень разрешенных ингредиентов и основные параметры: содержание сухого вещества, жира, яичного белка, азота, муки из злаков, кислотность. Особое внимание уделено содержанию этанола: он может использоваться в качестве вкусоароматического носителя или образовываться в процессе ферментации. Его допустимый уровень в любом соусе не должен превышать 0,5% от объема.
Для удобства российских экспортеров бесплатный информационно-аналитический портал "Барьеры и требования рынков" РЭЦ предлагает подробную информацию о новых требованиях, предъявляемых к соусам в Марокко, а также оригиналы нормативных документов. Все материалы доступны на соответствующих страницах портала, а также на цифровой платформе "Мой экспорт".
Казань - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Российский экспортный центр откроет представительство в Татарстане
3 июня, 10:23
 
ЭкономикаРоссияМароккоРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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