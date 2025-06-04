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Ремонт детской поликлиники №2 завершился в Липецке
Ремонт детской поликлиники №2 завершился в Липецке - РИА Новости, 04.06.2025
Ремонт детской поликлиники №2 завершился в Липецке
Завершился капитальный ремонт детской поликлиники №2 в Липецке, в этом году учреждению исполнилось 47 лет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:28:00+03:00
2025-06-04T12:28:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Завершился капитальный ремонт детской поликлиники №2 в Липецке, в этом году учреждению исполнилось 47 лет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, теперь это современное учреждение, где есть все необходимое для лечения детей. К поликлинике прикреплено почти 10 тысяч человек, но очередей здесь не бывает. Все по записи. Карточки хранятся в электронном виде, поэтому всегда под рукой и у лечащего врача, и у администратора. Также есть электронная стойка самообслуживания, где все просто и понятно, куда нажать, чтобы получить талон или результат исследования. Артамонов отметил, что в учреждении провели новые инженерные сети, сделали современную систему вентиляции и кондиционирования, установили пожаробезопасные стеновые панели. Для маленьких пациентов создали новую игровую с интерактивным экраном. Особо стоит отметить, что поликлиника полностью укомплектована педиатрами. Три участковых врача пришли по губернаторской программе за последние полгода. "Вот так из „поликлиники прошлого“ делаем медицину будущего. Где важно не только здоровье, но и отношение. И где сегодня помогают уже внукам тех, кто приходил сюда 47 лет назад", – сказал Артамонов.
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липецк, игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Липецкая область
Ремонт детской поликлиники №2 завершился в Липецке
Губернатор Артамонов: ремонт детской поликлиники №2 завершился в Липецке
ЛИПЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Завершился капитальный ремонт детской поликлиники №2 в Липецке, в этом году учреждению исполнилось 47 лет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, теперь это современное учреждение, где есть все необходимое для лечения детей. К поликлинике прикреплено почти 10 тысяч человек, но очередей здесь не бывает. Все по записи. Карточки хранятся в электронном виде, поэтому всегда под рукой и у лечащего врача, и у администратора. Также есть электронная стойка самообслуживания, где все просто и понятно, куда нажать, чтобы получить талон или результат исследования.
Артамонов отметил, что в учреждении провели новые инженерные сети, сделали современную систему вентиляции и кондиционирования, установили пожаробезопасные стеновые панели. Для маленьких пациентов создали новую игровую с интерактивным экраном. Особо стоит отметить, что поликлиника полностью укомплектована педиатрами. Три участковых врача пришли по губернаторской программе за последние полгода.
"Вот так из „поликлиники прошлого“ делаем медицину будущего. Где важно не только здоровье, но и отношение. И где сегодня помогают уже внукам тех, кто приходил сюда 47 лет назад", – сказал Артамонов.