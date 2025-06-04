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Стало известно, как пройдет Неделя рекламы в Москве в этом году

Стало известно, как пройдет Неделя рекламы в Москве в этом году - РИА Новости, 04.06.2025

Стало известно, как пройдет Неделя рекламы в Москве в этом году

Оргкомитет Национального рекламного форума (НРФ’9) рассказал о том, как пройдет Неделя рекламы в Москве в этом году. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:00:00+03:00

2025-06-04T11:00:00+03:00

2025-06-04T11:35:00+03:00

москва

латинская америка

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МОСКВА, 4 июн – пресс-служба Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Оргкомитет Национального рекламного форума (НРФ’9) рассказал о том, как пройдет Неделя рекламы в Москве в этом году.Ожидается, что серия мероприятий с 11 по 14 ноября объединит более пяти тысяч гостей.Национальный рекламный форум — событие медиакоммуникационной отрасли, объединяющее работников из сферы рекламы, маркетинга и PR. На площадке форума обсуждаются стратегические вызовы, с которыми сталкиваются участники рынка, и транслируются тренды, формирующие повестку завтрашнего дня. В центре внимания — повышение эффективности коммуникационных стратегий, освоение новых технологических решений, дефицит рекламного инвентаря и пути его преодоления.Участники, агентства, бренды, технологические компании и медиахолдинги, ищут ответы на практические вопросы о том, как использовать доступные инструменты с максимальной отдачей, где найти точки роста в условиях нестабильности, и какие технологии способны стать драйверами индустрии.Традиционно в течение четырех дней пройдут тематические дискуссии по основным сегментам и направлениям развития рекламной отрасли."На площадке НРФ осуществляется глубокий анализ возможностей рекламы для решения задач рекламодателей. Эксперты отрасли совместно обсуждают, как управлять потребительским поведением, учитывая особенности медиапространства и состояние экономики страны. Наша неделя – это мощный манифест значимости рекламного бизнеса для развития страны. Мы приглашаем к участию всех, кто хочет знать, что ждет рекламу завтра, и быть среди тех, кто создают ее сегодня", — комментирует старт подготовки первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета Недели рекламы в Москве и НРФ Валентин Смоляков.Открытие недели и самого НРФ’9 станет знаковым событием, где деловой разговор о будущем индустрии будет сочетаться с визуальными и эмоциональными решениями, выходящими за рамки классического формата выступлений спикеров. На сцену выйдут первые лица медиакоммуникационного рынка и специальные гости, чтобы рассказать о трансформациях отрасли.Первый день задаст общий тон всей деловой программе, сделав форум не просто пространством для дискуссий, а площадкой для демонстрации профессионального опыта нового уровня. Гостей ждет мультимедийное шоу, где индустриальные вызовы и будущее индустрии будут представлены через призму лидерства, технологий и креатива. Кульминацией дня станет показ рекламных роликов, подготовленный специально к открытию НРФ создателями "Ночи пожирателей рекламы".В первый день основной программы НРФ’9 рассмотрят перспективы развития отечественных брендов, обсудят механизмы повышения их узнаваемости и проанализируют современные тенденции потребительского поведения. Практическая часть программы будет включать серию специализированных дискуссий, посвященных оценке эффективности традиционных медиаинструментов. Участники форума получат экспертную оценку современных подходов к медиапланированию и измерению результатов рекламных кампаний.Для гостей НРФ запланирована масштабная вечеринка по случаю открытия форума в Arbat Hall, совмещенная с церемонией награждения юбилейного десятого сезона конкурса цифровых коммуникаций "МИКС Россия".Особое внимание на форуме будет уделено креативной механике рекламных кампаний, так как качественный контент и творческий подход остаются ключевыми факторами успеха наравне с современными технологиями и маркетинговыми инструментами. Деловая программа от московского фестиваля Red Apple станет местом встречи российских и зарубежных специалистов рекламной индустрии. Профессионалы поделятся практическими кейсами и представят свои идеи по развитию международного сотрудничества. Команда организаторов Red Apple поддерживает международный статус фестиваля: в "КАРО 11 Октябрь" выступят спикеры из Латинской Америки, стран Арабского региона, Ближнего Востока, а также Центральной и Юго-Восточной Азии.Главным событием дня станет торжественная церемония награждения победителей 35-го, юбилейного конкурсного сезона Red Apple. Мероприятие пройдет на площадке главной сцены кинотеатра "КАРО 11 Октябрь", став кульминацией международной программы.Финальная часть НРФ’9 целиком посвящена обсуждению возможностей интерактивной рекламы. Участники получат возможность ознакомиться с актуальными практиками и последними тенденциями отрасли. Деловая программа заключительного дня будет сформирована при поддержке активных участников Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Особое внимание будет уделено стратегиям и планированию рекламных кампаний в условиях внешних и внутренних трансформаций рынка, практическому применению доступных и новых технологий для решения задач бренда, развитию digital-инструментов.Кульминацией НРФ’9 будет "Ночь пожИИрателей рекламы". В главном зале "КАРО 11 Октябрь" состоится демонстрация современных и технологичных кампаний, которые в свое время удивили использованием искусственного интеллекта. Новая программа от Даниила Костинского станет доказательством того, что реклама — особый пласт современной культуры, где технологии и креатив создают произведения медиаискусства.Завершит Неделю рекламы в Москве гала-ужин для топ-менеджеров российского медиакоммуникационного бизнеса. В рамках торжественного вечера состоится церемония награждения лауреатов премии "Топ-менеджеры НПБК". Эта награда отмечает персональный вклад первых лиц компаний в развитие медиаиндустрии, подчеркивая их исключительные достижения и профессионализм.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, латинская америка, ближний восток, даниил костинский, пресс-релизы