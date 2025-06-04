https://ria.ru/20250604/putin-2020973948.html
Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи
Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, сообщил в среду... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:33:00+03:00
2025-06-04T21:33:00+03:00
2025-06-04T21:33:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "И президент Трамп, и наш президент подтвердили готовность оставаться на постоянной связи с друг другом", - сказал Ушаков, говоря об итогах нового телефонного разговора двух лидеров.
https://ria.ru/20250604/putin-2020971187.html
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Политика, Россия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи
Ушаков: Путин и Трамп готовы оставаться на постоянной связи друг с другом