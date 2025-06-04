https://ria.ru/20250604/putin-2020973948.html

Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи

Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи - РИА Новости, 04.06.2025

Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, сообщил в среду... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:33:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "И президент Трамп, и наш президент подтвердили готовность оставаться на постоянной связи с друг другом", - сказал Ушаков, говоря об итогах нового телефонного разговора двух лидеров.

https://ria.ru/20250604/putin-2020971187.html

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политика, россия, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире