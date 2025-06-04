https://ria.ru/20250604/putin-2020970412.html

Во время разговора Путина и Трампа был последовательный перевод

Во время разговора Путина и Трампа был последовательный перевод - РИА Новости, 04.06.2025

Во время разговора Путина и Трампа был последовательный перевод

Во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был последовательный перевод, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:01:00+03:00

2025-06-04T21:01:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был последовательный перевод, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вы знаете, в ходе телефонных разговоров перевод всегда осуществляется последовательно, всегда последовательный. Синхрона в ходе телефонных разговоров практически никогда не бывает", - сообщил журналистам Ушаков. Ранее в среду Трамп заявил, что переговорил с Путиным. Он также заявил, что беседа с Путиным была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".

https://ria.ru/20250604/razgovor-2020966702.html

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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире