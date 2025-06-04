https://ria.ru/20250604/putin-2020970412.html
Во время разговора Путина и Трампа был последовательный перевод
Во время разговора Путина и Трампа был последовательный перевод - РИА Новости, 04.06.2025
Во время разговора Путина и Трампа был последовательный перевод
Во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был последовательный перевод, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:01:00+03:00
2025-06-04T21:01:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был последовательный перевод, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вы знаете, в ходе телефонных разговоров перевод всегда осуществляется последовательно, всегда последовательный. Синхрона в ходе телефонных разговоров практически никогда не бывает", - сообщил журналистам Ушаков. Ранее в среду Трамп заявил, что переговорил с Путиным. Он также заявил, что беседа с Путиным была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".
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Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Во время разговора Путина и Трампа был последовательный перевод
Ушаков: при телефонном разговоре Путина и Трампа был последовательный перевод