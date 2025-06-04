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Путин и Трамп обсудили удары по аэродромам в России
Путин и Трамп обсудили удары по аэродромам в России - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и Трамп обсудили удары по аэродромам в России
Тема ударов по аэродромам в РФ была затронута в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:44:00+03:00
2025-06-04T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тема ударов по аэродромам в РФ была затронута в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута", - сказал Ушаков журналистам. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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россия, амурская область, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, Амурская область, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп обсудили удары по аэродромам в России
Ушаков: Путин и Трамп затронули тему ударов по аэродромам в России