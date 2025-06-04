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Путин и Трамп обсудили удары по аэродромам в России - РИА Новости, 04.06.2025
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20:44 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020967216.html
Путин и Трамп обсудили удары по аэродромам в России
Путин и Трамп обсудили удары по аэродромам в России - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и Трамп обсудили удары по аэродромам в России
Тема ударов по аэродромам в РФ была затронута в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера... РИА Новости, 04.06.2025
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амурская область
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юрий ушаков
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тема ударов по аэродромам в РФ была затронута в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута", - сказал Ушаков журналистам. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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россия, амурская область, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, Амурская область, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп обсудили удары по аэродромам в России

Ушаков: Путин и Трамп затронули тему ударов по аэродромам в России

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тема ударов по аэродромам в РФ была затронута в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута", - сказал Ушаков журналистам.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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РоссияАмурская областьСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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