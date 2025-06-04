https://ria.ru/20250604/putin-2020964368.html

Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной

Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025

Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал папу Римского Льва XIV о достигнутых в ходе второго раунда в Стамбуле договоренностях... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:17:00+03:00

2025-06-04T20:17:00+03:00

2025-06-04T20:23:00+03:00

россия

стамбул

украина

владимир путин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

религия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал папу Римского Льва XIV о достигнутых в ходе второго раунда в Стамбуле договоренностях по обмену военнопленными с Украиной, сообщили в пресс-службе Кремля. "В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250604/putin-2020964126.html

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россия, стамбул, украина, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле