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Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
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Религия
 
20:17 04.06.2025 (обновлено: 20:23 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020964368.html
Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной
Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал папу Римского Льва XIV о достигнутых в ходе второго раунда в Стамбуле договоренностях... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:17:00+03:00
2025-06-04T20:23:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
религия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал папу Римского Льва XIV о достигнутых в ходе второго раунда в Стамбуле договоренностях по обмену военнопленными с Украиной, сообщили в пресс-службе Кремля. "В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/putin-2020964126.html
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россия, стамбул, украина, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Религия
Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной

Путин информировал папу Римского о договоренностях по обмену пленными с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал папу Римского Льва XIV о достигнутых в ходе второго раунда в Стамбуле договоренностях по обмену военнопленными с Украиной, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин рассказал папе римскому о мерах по воссоединению детей с семьями
Вчера, 20:15
 
РелигияРоссияСтамбулУкраинаВладимир ПутинВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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