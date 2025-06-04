https://ria.ru/20250604/putin-2020964368.html
Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной
Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал папу Римского Льва XIV о достигнутых в ходе второго раунда в Стамбуле договоренностях... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:17:00+03:00
2025-06-04T20:17:00+03:00
2025-06-04T20:23:00+03:00
россия
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украина
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
религия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал папу Римского Льва XIV о достигнутых в ходе второго раунда в Стамбуле договоренностях по обмену военнопленными с Украиной, сообщили в пресс-службе Кремля. "В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/putin-2020964126.html
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россия, стамбул, украина, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Религия
Путин сообщил папе Римскому об обмене пленными с Украиной
Путин информировал папу Римского о договоренностях по обмену пленными с Украиной