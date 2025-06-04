https://ria.ru/20250604/putin-2020960256.html

Диалог Путина и Трампа важен для мира, заявил глава РФПИ

Диалог Путина и Трампа важен для мира, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 04.06.2025

Диалог Путина и Трампа важен для мира, заявил глава РФПИ

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:51:00+03:00

2025-06-04T19:51:00+03:00

2025-06-04T20:22:00+03:00

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российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Завершился разговор между Путиным и Трампом. Ставки не могли быть выше. Их диалог необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности", - написал Дмитриев в соцсети X.Ранее в среду Трамп заявил, что переговорил с Путиным, их разговор длился 1 час 15 минут. Он также заявил, что беседа с Путиным была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".Американский президент сообщил, что обсудил с Путиным недавнюю атаку Киева на аэродромы в РФ. Трамп после разговора с Путиным заявил, что Россия пообещала "дать ответ" на недавнюю атаку Киева в отношении аэродромов. Кроме того, он сообщил, что в разговоре заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия."История наблюдает за развитием событий. Будем надеяться, что сотрудничество возобладает", - добавил глава РФПИ.Дмитриев также добавил, что прямое общение между Путиным и Трампом необходимо для того, чтобы "преодолеть дезинформацию и освободиться от ложных нарративов"."Только диалог на высшем уровне может изменить путь к правде и стабильности", - написал он.

https://ria.ru/20250604/putin-2020963098.html

https://ria.ru/20250604/tramp-2020961670.html

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дональд трамп, россия, киев, сша, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире