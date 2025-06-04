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Диалог Путина и Трампа важен для мира, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 04.06.2025
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19:51 04.06.2025 (обновлено: 20:22 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020960256.html
Диалог Путина и Трампа важен для мира, заявил глава РФПИ
Диалог Путина и Трампа важен для мира, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 04.06.2025
Диалог Путина и Трампа важен для мира, заявил глава РФПИ
Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:51:00+03:00
2025-06-04T20:22:00+03:00
дональд трамп
россия
киев
сша
владимир путин
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Завершился разговор между Путиным и Трампом. Ставки не могли быть выше. Их диалог необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности", - написал Дмитриев в соцсети X.Ранее в среду Трамп заявил, что переговорил с Путиным, их разговор длился 1 час 15 минут. Он также заявил, что беседа с Путиным была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".Американский президент сообщил, что обсудил с Путиным недавнюю атаку Киева на аэродромы в РФ. Трамп после разговора с Путиным заявил, что Россия пообещала "дать ответ" на недавнюю атаку Киева в отношении аэродромов. Кроме того, он сообщил, что в разговоре заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия."История наблюдает за развитием событий. Будем надеяться, что сотрудничество возобладает", - добавил глава РФПИ.Дмитриев также добавил, что прямое общение между Путиным и Трампом необходимо для того, чтобы "преодолеть дезинформацию и освободиться от ложных нарративов"."Только диалог на высшем уровне может изменить путь к правде и стабильности", - написал он.
https://ria.ru/20250604/putin-2020963098.html
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дональд трамп, россия, киев, сша, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Дональд Трамп, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Диалог Путина и Трампа важен для мира, заявил глава РФПИ

Дмитриев: диалог Путина и Трампа необходим для мира и глобальной безопасности

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Завершился разговор между Путиным и Трампом. Ставки не могли быть выше. Их диалог необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности", - написал Дмитриев в соцсети X.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп
Вчера, 20:08
Ранее в среду Трамп заявил, что переговорил с Путиным, их разговор длился 1 час 15 минут. Он также заявил, что беседа с Путиным была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".
Американский президент сообщил, что обсудил с Путиным недавнюю атаку Киева на аэродромы в РФ. Трамп после разговора с Путиным заявил, что Россия пообещала "дать ответ" на недавнюю атаку Киева в отношении аэродромов. Кроме того, он сообщил, что в разговоре заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.
"История наблюдает за развитием событий. Будем надеяться, что сотрудничество возобладает", - добавил глава РФПИ.
Дмитриев также добавил, что прямое общение между Путиным и Трампом необходимо для того, чтобы "преодолеть дезинформацию и освободиться от ложных нарративов".
"Только диалог на высшем уровне может изменить путь к правде и стабильности", - написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трамп назвал разговор с Путиным позитивным
Вчера, 19:58
 
Дональд ТрампРоссияКиевСШАВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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