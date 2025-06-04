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Путин пообещал обсудить теракты под Брянском и Курском на заседании Совбеза - РИА Новости, 04.06.2025
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17:42 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020926212.html
Путин пообещал обсудить теракты под Брянском и Курском на заседании Совбеза
Путин пообещал обсудить теракты под Брянском и Курском на заседании Совбеза - РИА Новости, 04.06.2025
Путин пообещал обсудить теракты под Брянском и Курском на заседании Совбеза
Президент России Владимир Путин пообещал на ближайшем заседании Совбеза РФ обсудить с главой МИД Сергеем Лавровым и силовыми структурами теракты в Брянской и... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:42:00+03:00
2025-06-04T17:42:00+03:00
происшествия
россия
курская область
брянская область
владимир путин
сергей лавров
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал на ближайшем заседании Совбеза РФ обсудить с главой МИД Сергеем Лавровым и силовыми структурами теракты в Брянской и Курской областях. "Мы еще с некоторыми коллегами обсудим все нюансы этого дела. И поговорим с министром иностранных дел и представителями силового блока на ближайшем заседании Совета безопасности", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250603/terakt-2020687468.html
россия
курская область
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происшествия, россия, курская область, брянская область, владимир путин, сергей лавров, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Сергей Лавров, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Путин пообещал обсудить теракты под Брянском и Курском на заседании Совбеза

Путин обсудит с Лавровым и силовиками теракты в Брянской и Курской областях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал на ближайшем заседании Совбеза РФ обсудить с главой МИД Сергеем Лавровым и силовыми структурами теракты в Брянской и Курской областях.
"Мы еще с некоторыми коллегами обсудим все нюансы этого дела. И поговорим с министром иностранных дел и представителями силового блока на ближайшем заседании Совета безопасности", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Подрывы на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт
3 июня, 16:03
 
ПроисшествияРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинСергей ЛавровАлександр БогомазОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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