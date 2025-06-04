Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил МЧС и РЖД за помощь пострадавшим в терактах - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020920663.html
Путин поблагодарил МЧС и РЖД за помощь пострадавшим в терактах
Путин поблагодарил МЧС и РЖД за помощь пострадавшим в терактах - РИА Новости, 04.06.2025
Путин поблагодарил МЧС и РЖД за помощь пострадавшим в терактах
Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС, РЖД и других служб за помощь пострадавшим в терактах на железной дороге в РФ. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:27:00+03:00
2025-06-04T17:27:00+03:00
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332389_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_13df6884055cb2069c66ede76ca02ad7.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС, РЖД и других служб за помощь пострадавшим в терактах на железной дороге в РФ. "Хочу поблагодарить сотрудников МЧС, работников РЖД, других служб за все, что вы делали, уважаемые друзья, оказывая помощь людям, попавшим в это тяжелейшее происшествие", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332389_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_066f0d0a45c4daf3f0942987bf8a72ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Путин поблагодарил МЧС и РЖД за помощь пострадавшим в терактах

Путин поблагодарил МЧС, РЖД и другие службы за помощь пострадавшим в терактах

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС, РЖД и других служб за помощь пострадавшим в терактах на железной дороге в РФ.
"Хочу поблагодарить сотрудников МЧС, работников РЖД, других служб за все, что вы делали, уважаемые друзья, оказывая помощь людям, попавшим в это тяжелейшее происшествие", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Крушение поездов в Брянской и Курской областях
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанк

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
1 из 7

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
6 из 7

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
РоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала