https://ria.ru/20250604/putin-2020917351.html

ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин

ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025

ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин

Украинские войска на поле боя терпят одно поражение за другим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:22:00+03:00

2025-06-04T17:22:00+03:00

2025-06-04T17:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска на поле боя терпят одно поражение за другим, заявил президент РФ Владимир Путин."Вооруженные силы Украины... сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, безопасность