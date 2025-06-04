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ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 04.06.2025 (обновлено: 17:42 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020917351.html
ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин
ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин
Украинские войска на поле боя терпят одно поражение за другим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:22:00+03:00
2025-06-04T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска на поле боя терпят одно поражение за другим, заявил президент РФ Владимир Путин."Вооруженные силы Украины... сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Безопасность
ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин

Путин: украинские войска сегодня терпят одно поражение за другим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства
Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска на поле боя терпят одно поражение за другим, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вооруженные силы Украины... сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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