https://ria.ru/20250604/putin-2020917351.html
ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин
ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин
Украинские войска на поле боя терпят одно поражение за другим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:22:00+03:00
2025-06-04T17:22:00+03:00
2025-06-04T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска на поле боя терпят одно поражение за другим, заявил президент РФ Владимир Путин."Вооруженные силы Украины... сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Безопасность
ВСУ терпят одно поражение за другим, заявил Путин
Путин: украинские войска сегодня терпят одно поражение за другим