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Киев пытается запугать Россию, устраивая теракты, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 04.06.2025 (обновлено: 17:24 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020917129.html
Киев пытается запугать Россию, устраивая теракты, заявил Путин
Киев пытается запугать Россию, устраивая теракты, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025
Киев пытается запугать Россию, устраивая теракты, заявил Путин
Киевская верхушка на фоне огромных потерь на фронте перешла к организации терактов, пытаясь запугать РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:21:00+03:00
2025-06-04T17:24:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
киев
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киевская верхушка на фоне огромных потерь на фронте перешла к организации терактов, пытаясь запугать РФ, заявил президент России Владимир Путин.Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства."Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов", - сказал Путин в ходе совещания.
https://ria.ru/20250604/putin-2020917351.html
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россия, киев, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Путин
Киев пытается запугать Россию, устраивая теракты, заявил Путин

Путин: киевская верхушка перешла к организации терактов, пытаясь запугать Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киевская верхушка на фоне огромных потерь на фронте перешла к организации терактов, пытаясь запугать РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства.
"Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов", - сказал Путин в ходе совещания.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 17:22
 
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