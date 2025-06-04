https://ria.ru/20250604/putin-2020917129.html
Киев пытается запугать Россию, устраивая теракты, заявил Путин
Киев пытается запугать Россию, устраивая теракты, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025
Киев пытается запугать Россию, устраивая теракты, заявил Путин
Киевская верхушка на фоне огромных потерь на фронте перешла к организации терактов, пытаясь запугать РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:21:00+03:00
2025-06-04T17:21:00+03:00
2025-06-04T17:24:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
киев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020909789_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_dd4f6c7aa313985230fa64241b801876.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киевская верхушка на фоне огромных потерь на фронте перешла к организации терактов, пытаясь запугать РФ, заявил президент России Владимир Путин.Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства."Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов", - сказал Путин в ходе совещания.
https://ria.ru/20250604/putin-2020917351.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020909789_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83e25d2d96fcd0a6086cf78481e2cd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Путин
Киев пытается запугать Россию, устраивая теракты, заявил Путин
Путин: киевская верхушка перешла к организации терактов, пытаясь запугать Россию