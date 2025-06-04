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Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле
Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России попросил помощника президента России Владимира Мединского доложить о результатах... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:37:00+03:00
2025-06-04T16:37:00+03:00
2025-06-04T17:09:00+03:00
стамбул
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России попросил помощника президента России Владимира Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной."Попрошу Владимира Ростиславовича Мединского поделиться результатами своей поездки и переговоров в Стамбуле", — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.
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Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле
Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров с Украиной