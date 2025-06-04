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Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 04.06.2025 (обновлено: 17:09 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020892621.html
Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле
Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России попросил помощника президента России Владимира Мединского доложить о результатах... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:37:00+03:00
2025-06-04T17:09:00+03:00
стамбул
специальная военная операция на украине
россия
владимир мединский
владимир путин
правительство рф
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России попросил помощника президента России Владимира Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной."Попрошу Владимира Ростиславовича Мединского поделиться результатами своей поездки и переговоров в Стамбуле", — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.
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стамбул, россия, владимир мединский, владимир путин, правительство рф, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, украина
Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин, Правительство РФ, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Украина
Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле

Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров с Украиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России попросил помощника президента России Владимира Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной.
"Попрошу Владимира Ростиславовича Мединского поделиться результатами своей поездки и переговоров в Стамбуле", — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСтамбулРоссияВладимир МединскийВладимир ПутинПравительство РФВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреУкраина
 
 
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