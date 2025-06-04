https://ria.ru/20250604/putin-2020892621.html

Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле

Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025

Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России попросил помощника президента России Владимира Мединского доложить о результатах... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:37:00+03:00

2025-06-04T16:37:00+03:00

2025-06-04T17:09:00+03:00

стамбул

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россия

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в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России попросил помощника президента России Владимира Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной."Попрошу Владимира Ростиславовича Мединского поделиться результатами своей поездки и переговоров в Стамбуле", — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html

стамбул

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