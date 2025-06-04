https://ria.ru/20250604/putin-2020839991.html

Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 04.06.2025

Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:01:00+03:00

2025-06-04T13:01:00+03:00

2025-06-04T13:01:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У президента будут рабочие встречи, и вечером, где-то, наверное, в районе 6-8, мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.

россия

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2025

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин