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Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 04.06.2025
Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:01:00+03:00
2025-06-04T13:01:00+03:00
2025-06-04T13:01:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У президента будут рабочие встречи, и вечером, где-то, наверное, в районе 6-8, мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров
Песков: Путин планирует провести несколько международных телефонных разговоров